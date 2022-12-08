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"Нет оснований": в РФ придумали нелепое объяснение, как не платить 3 млн рублей за уничтоженных солдат

8 декабря 2022, 20:12
Кроме того, российские пропагандисты запустили фейк о назначении украинским командованием и властью государства вознаграждения за ликвидированных оккупантов.
'Нет оснований': в РФ придумали нелепое объяснение, как не платить 3 млн рублей за уничтоженных солдат
Россияне расформировывают подразделения, чтобы не выплачивать компенсации за погибших / ua.depositphotos.com

Российское командование начало расформировывать свои подразделения, которые дислоцируются на территории оккупированной Луганщины, чтобы семьи захватчиков не получали компенсации в размере 3 миллиона рублей.

"На временно оккупированной территории Луганской области оккупационная власть проводит реорганизацию отдельных подразделений. После проведения указанных мероприятий родственникам погибших военнослужащих отказывают в начислении компенсации в размере 3 миллионов российских рублей в связи с расформированием подразделения и отсутствием законных оснований", - сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, отмечается, что российские пропагандисты запустили фейк о назначении украинским командованием и властью государства вознаграждения за ликвидированных оккупантов, которая, как утверждают оккупанты, выплачивается в долларах.

"На территории Российской Федерации распространяется фэйковая информация, направленная на дискредитацию военно-политического руководства Украины, а именно, предоставляются якобы доказательства назначения денежного вознаграждения за уничтожение военнослужащих ВС РФ от 700 до 1 тысячи долларов США", - отметили в Генштабе.

Потери Украины и России на войне

Недавно советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что потери украинской армии на войне с Россией – государственная тайна. Их нельзя озвучивать, чтобы не позволить противнику оценивать эффективность своих операций. В то же время Арестович назвал приблизительное количество погибших. По его словам, на войне погибло от 10 до 20 тысяч украинских военных.

Как отметил Арестович, у Украины много раненых, однако все они через некоторое время возвращаются к бою. В то же время в России много убитых. Соотношение убитых украинских военных к российским-по меньшей мере 1 к 7.

Ранее руководитель Службы внешней разведки Украины и генерал армии Николай Маломуж заявил, что власти России скрывают реальные потери своей армии, которые она несет в войне против Украины. По его словам, более 55 тысяч россиян уже убиты и 60-70 тысяч ранены. Всего около 100 тысяч убитых и раненых. Он подчеркнул, что около 90% оккупантов – без ног, без рук, с тяжелыми ранениями и увечьями. Обратно на фронт возвращается лишь 10%.

Более того, российское командование скрывает причины гибели мобилизованных россиян перед новой волной призыва, чтобы предотвратить бунты в армии. В связи с этим командиры рассказывают родственникам ликвидированных оккупантов, что те якобы "заснули и не проснулись".

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