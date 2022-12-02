'ВСУ продвигаются вперед': Гайдай анонсировал хорошие новости из Луганщины

Оккупанты готовят Старобельск к мощной обороне / 93-я ОМБР, Суспільне

Вооруженные силы Украины шаг за шагом продвигаются вперед на направлении Сватово-Кременная на Луганщине. Украинские защитники мужественно отвоевывают территорию, несмотря на все сложности, которые возникают.

Об этом рассказал председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"Вооруженные силы Украины имеют преимущество, имеют успехи на направлении Сватово-Кременная. И понемногу, шаг за шагом продвигаются вперед, несмотря на просто огромное количество врага, немалое количество техники, которую они постоянно подвозят туда", - рассказал Гайдай.

Также глава ОВА сообщил, что оккупанты готовят Старобельск к мощной обороне. Сейчас захватчики перебрасывают туда свои подразделения из Херсонщины. Как пояснил Гайдай, Старобельск россияне боятся потерять больше всего, поскольку после его освобождения украинские силы смогут иметь огневой контроль над всеми стратегическими дорогами Луганщины.

Кроме этого, чиновник отметил, что морозная погода помогает украинским военным продвигаться вперед.

"Если неделю назад мы возвращались просто по уши в грязи, осторожно проезжая, чтобы не увязнуть в ней, то вчера мы видели, что земля промерзла и техника может спокойно перемещаться", - рассказал он.

Гайдай также отметил, что после деоккупации Кременной Рубежное может стать следующим освобожденным городом.

Война России против Украины

Недавно заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией закончится весной 2023 года. Как отметил Гаврилов, Украина никогда не перестанет биться до победы, несмотря на ядерную угрозу со стороны РФ.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал слова заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова. Он отметил, что война России против Украины вряд ли закончится весной в будущем году. По словам главы ОП, он не готов назвать точный день и время, когда Украина одержит победу над страной-агрессором Россией.

В то же время директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что после завершения горячей фазы войны противостояние российской армии будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

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