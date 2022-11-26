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ВСУ могут взять врага в "котел" возле Сватово: эксперт рассказал детали контрнаступления на Луганщине

26 ноября 2022, 03:40

Мощное контрнаступление на Луганщине может начаться уже к концу 2022 года.

ВСУ, российские военные
ВСУ могут взять оккупантов в котел возле Сватово / Коллаж фото 93-я ОМБр Холодный Яр, Telegram

Украинские военные могут взять российских оккупантов в "котел" вблизи Сватово. На этом направлении уже заметны первые признаки окружения. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, сообщает 24 канал.

В таком случае оккупанты будут вынуждены бежать из Сватово, как это было во время контрнаступления на Лиман. Однако у оккупантов почти нет линии обороны, ближайшая – в районе Старобельска.

"Если это будет побег такого типа именно в Старобельск, то фактически будет разрушена оборона от Сватово до Старобельска – это большие территории", - сказал Коваленко.

Он не исключает, что это контрнаступление может начаться до конца 2022 года.

Война России против Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова к переговорам РФ, если они будут основываться на территориальной целостности государства в границах 1991 года.

Первым шагом Москвы должен стать вывод своих оккупационных войск с украинской территории.

Рупор Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия, дескать, уже не ставит перед собой "задачи по смене власти в Украине". По словам Пескова, мол, "спецоперация" преследует "иные цели".

Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил, что если война РФ против Украины затянется, а ВСУ будут продолжать одерживать победу на поле боя, Путин может вернуться к ядерным угрозам. По мнению Остина, если агрессора Россию не остановить, другие автократы мира попробуют получить ядерные вооружения.

Другие новости:

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