"Это катастрофа": в Минобороны Британии назвали слабые места оккупантов

В Британии назвали самые слабые места оккупантов / Коллаж фото gov.uk/government, 93-я ОМБр Холодный Яр, Telegram

В России есть опытные военные, но их количество сильно ограничено. Большинство их них уже ликвидированы. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает The Daily Beast

Он отметил, что российское командование просто отправляет своих граждан на смерть. Но этим могут воспользоваться украинские военные.

"Размах у россиян есть, но не очень. Большинство их тех, кто был хорошим военнослужащим – мертвые", - сказал Бен Уоллес.

К тому же российские оккупанты плохо укомплектованы и не подготовлены к зиме, что только на руку украинским военным.

"Недавно россияне развернули часть без еды, носков и с небольшим количеством оружия. Это катастрофа для идущего в поля человека … Только нация, не заботящаяся о собственном народе, может отправить 100 тыс. своих людей на смерть, ранение или дезертирство", - добавил министр.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 14 ноября в ходе своего визита в освобожденный от российской оккупации Херсон сказал, что Украина не верит заявлениям России о якобы "переговорах". Киев намерен продолжать операцию по деоккупации своих территорий.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также отметил, что контрнаступление армии Украины будет продолжаться и зимой. Он объяснил, что если наступление ВСУ замедлится, западный мир может устать от войны. Ситуацией воспользуется страна-оккупант РФ и будет продвигать переговоры на своих условиях. Поэтому Украина намерена наступать.

В Пентагоне отмечали, что зимой инициатива на поле боя будет на стороне Украины и ВСУ не дадут оккупантам передышки. Украина будет продолжать подрывать логистику российских военных.

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