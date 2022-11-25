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Путин назвал ВСУ "пушечным мясом" и распространяет фейки о "расправах с неугодными"

25 ноября 2022, 22:19

Российский диктатор пытается убедить россиян в том, что в украинской армии "плохая моральная атмосфера".

Владимир Путин, ВСУ, украинские военные
Путин назвал бойцов ВСУ "пушечным мячом" / Коллаж фото сайт Кремля, 93-я ОМБр Холодный Яр

Российский диктатор Владимир Путин пытается снять с себя ответственность за потери армии РФ и за те жуткие ситуации, которые происходят на фронте. Он рассказал якобы матерям погибших оккупантов "сказки" о том, как украинское коммандование "расстреливает" бойцов ВСУ, которые "не хотят воевать". Эпичное видео уже разлетелось в Сети.

Путин попытался всех убедить в том, что в украинской армии "плохая моральная атмосфера", а оккупанты якобы воюют с "неонацистским режимом".

"Наши ребята своими глазами наблюдали ... Недавно случай. 5 человек расстреляли перед строем, тех кто отказывался идти или ушел с позиции. Там другая мораль вообще. Это еще раз подтверждает, что мы имеем дело с неонацистским режимом", - сказал диктатор.

"Директор" России не стыдиться называть украинцев "пушечным мясом" и цинично врет, говоря о том, что российские оккупанты якобы воюют не против защитников Украины.

"В отличие от тех, с кем нам приходится воевать, нам приходится воевать не с ними, а с теми, кто им всё поставляет и платит, используют их как пушечное мясо. Там с потерями не считаются, вообще не считаются. А тех, кто ведет себя неправильно, расстреливают перед строем", - добавил Путин.

Путин
Путин назвал бойцов ВСУ "пушечным мячом" / скриншот

Война России против Украины

Недавно спикер восточной группировки украинских войск Сергей Череватый заявил о том, что ВСУ продолжают освобождение территорий на сватовском направлении Луганской области. Враг пытается контратаковать и несет большие потери. По его словам, на авдеевском, бахмутском и сватовском направлениях идут тяжелые бои.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что никакой заморозки войны после освобождения Херсона не будет. По его словам, Украина настроена освободить все свои территории. Однако на выполнение заданий требуется время.

Заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией закончится весной 2023 года.

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