Ситуация может накалиться до 28 ноября: РФ готовится к обострению на границе - Генштаб

Российские оккупанты могут устроить провокации на границе с Украиной / Коллаж фото Reuters, УНИАН

Российское командование готовит оккупантов к "обострению" ситуации на российско-украинской границе. Ситуация может накалиться до 28 ноября. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

В РФ распространяют слухи о том, что якобы Украина и НАТО хотят "захватить часть Беларуси и России".

"Противник распространяет информацию и готовит свои войска к так называемому возможному "обострению обстановки" на российско-украинской границе с 23 по 28 ноября. При этом им ожидается, что "НАТО и Украина потребуют захватить границы миролюбивой Беларуси и России. Это напоминает сценарий уже проведенных белорусами учений в сентябре текущего года", - сказал Громов.

Он не исключает, что РФ попытается устроить провокации на границе.

Война России против Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова к переговорам РФ, если они будут основываться на территориальной целостности государства в границах 1991 года.

Первым шагом Москвы должен стать вывод своих оккупационных войск с украинской территории.

Рупор Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия, дескать, уже не ставит перед собой "задачи по смене власти в Украине". По словам Пескова, мол, "спецоперация" преследует "иные цели".

Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил, что если война РФ против Украины затянется, а ВСУ будут продолжать одерживать победу на поле боя, Путин может вернуться к ядерным угрозам. По мнению Остина, если агрессора Россию не остановить, другие автократы мира попробуют получить ядерные вооружения.

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