Оккупанты оставили после себя подлую ловушку: на Херсонщине трагически погибли четверо полицейских

Еще четверо правоохранителей получили ранения. Сейчас за их жизни борются врачи.

В освобожденной Херсонской области погибли четверо правоохранителей / глава Нацполиции Украины Игорь Клименко

В среду, 7 декабря, в Херсонской области на вражеских минах подорвались и погибли четверо полицейских. Среди погибших - начальник Нацполиции Черкасской области Михаил Куратченко.

"На Херсонщине во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного СРПП Уманского райуправления полиции Вадим Перижок", - сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что еще четверо полицейских получили ранения. Сейчас за их жизни борются врачи.

Михаил Куратченко на Херсонщине лично руководил сводным отрядом полиции Черкасской области. По словам Клименко, это был "эффективный управленец, волевой и смелый полицейский, который всегда следовал Присяге". Игорь Мельник, Сергей Ненада и Вадим Перижок - преданные полицейские, верные своим семьям, службе и Украине.

"Наши коллеги выполняли свой долг: служили, защищали, возвращали спокойствие и безопасность на деоккупированную часть Херсонщины. Искренне сочувствуем семьям погибших. Мы разделяем вашу боль и глубоко скорбим вместе с вами", - написал глава Нацполиции Украины.

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело героя из-под обстрелов.

Кроме того, в бою с российскими оккупантами погиб журналист InfoCar и защитник Украины Николай Рачок - он уехал на войну с самого начала полномасштабного вторжения.

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