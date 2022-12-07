glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты оставили после себя подлую ловушку: на Херсонщине трагически погибли четверо полицейских

7 декабря 2022, 22:40
Еще четверо правоохранителей получили ранения. Сейчас за их жизни борются врачи.
погибшие полицейские
В освобожденной Херсонской области погибли четверо правоохранителей / глава Нацполиции Украины Игорь Клименко

В среду, 7 декабря, в Херсонской области на вражеских минах подорвались и погибли четверо полицейских. Среди погибших - начальник Нацполиции Черкасской области Михаил Куратченко.

"На Херсонщине во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного СРПП Уманского райуправления полиции Вадим Перижок", - сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что еще четверо полицейских получили ранения. Сейчас за их жизни борются врачи.

Михаил Куратченко на Херсонщине лично руководил сводным отрядом полиции Черкасской области. По словам Клименко, это был "эффективный управленец, волевой и смелый полицейский, который всегда следовал Присяге". Игорь Мельник, Сергей Ненада и Вадим Перижок - преданные полицейские, верные своим семьям, службе и Украине.

"Наши коллеги выполняли свой долг: служили, защищали, возвращали спокойствие и безопасность на деоккупированную часть Херсонщины. Искренне сочувствуем семьям погибших. Мы разделяем вашу боль и глубоко скорбим вместе с вами", - написал глава Нацполиции Украины.

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело героя из-под обстрелов.

Кроме того, в бою с российскими оккупантами погиб журналист InfoCar и защитник Украины Николай Рачок - он уехал на войну с самого начала полномасштабного вторжения.

Также мы писали, что в суровых боях с российскими агрессорами трагически погиб легендарный телеведущий музыкального канала М1 Карим Гуламов.

Больше новостей о погибших героях Украины:

война в Украине новости Херсона Херсонская область война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:40

Оккупанты оставили после себя подлую ловушку: на Херсонщине трагически погибли четверо полицейских

22:29

У Зеленского резко обличили Путина: Россия хочет захватить Украину, ей не нужен мирВидео

22:05

Маша Ефросинина рассказала, как была на грани смерти из-за сглаза завистливой коллеги

21:46

Лукашенко что-то задумал: Беларусь перемещает войска вдоль границы с УкраинойВидео

21:27

Российские войска под Бахмутом забивают себе в гроб гвоздьмнение

Реклама
21:27

"До цели долетает лишь треть": эксперт рассказал, почему ракеты Ирана не помогут России в войнеВидео

20:50

Участница "Холостяка" рассказала, что они получают за участие в шоу

20:41

Последняя любовь принцессы Дианы изменял ей с двумя моделями

20:40

"Трибунал начнется в течении года": Черновил рассказал, при каком условии Путин и компания окажутся в ГаагеВидео

20:36

Войска РФ выйдут из Украины и должны будут отойти от границы на 50-100 километров – ПодолякВидео

20:35

"Крупнейшие атаки в истории": в Укрэнерго заявили, что энергосистеме нанесен огромный ущербВидео

20:26

"Пластических операций больше, чем лет": Песков с дочерью внезапно появились на людяхВидео

20:10

Приметы на 9 декабря: какие 3 вещи нельзя нарушать, чтобы беду в семью не привлечьВидео

19:59

Без электрики, воды и отопления: Кличко заговорил о сценарии "апокалипсиса" в КиевеВидео

19:42

Удары по авиабазам РФ могли нанести дроном Ту-141 Стриж, новым БПЛА Украины или RAM II UAV – экспертВидео

19:32

Агент КГБ "Валет" падкий к женщинам: в Сети всплыл компромат на завербованного ЛукашенкоВидео

19:25

53-летняя Гвен Стефани беременна - известен пол ребенкаВидео

19:12

"Превратилась в судью дьявола": Лолита разозлила украинцев рекламой российского пуховика

19:07

Московская имперская фанаберия полезла из всех щелеймнение

18:55

Готовят запасной аэродром: в Кремле планируют эвакуацию Путина в случае поражения в войнеВидео

Реклама
18:39

Путин попытался стравить Украину с Польшей и разразился цинизмом о "гарантиях безопасности"

18:35

"Моя красавица": Горбунов нежно поздравил Катю Осадчую с Днем Ангела

18:20

Favbet Foundation передал ВСУ еще одну систему борьбы с вражескими дронами

18:18

Путин проговорился: впервые назвал "СВО" войной и заявил об угрозе ядерного конфликтаВидео

18:17

Нацгвардейцы ловко "приземлили" вражескую ракету из стрелкового оружия и пулеметовВидео

17:47

Оккупанты готовят контрнаступление на востоке: в ВСУ назвали направлениеВидео

17:43

Приметы на 8 декабря: какие 3 вещи нужно успеть сделать, чтобы удача липла всегдаВидео

17:40

Удары по Энгельс-2 и Дягилево сорвали планы РФ, но для перелома в воздухе нужны F-16 - РоманенкоВидео

17:33

Путин "собрался" долго воевать и отправил в Украину 150 тысяч новых оккупантовВидео

17:15

Самый красивый красный новогодний маникюр 2023, который заставит поверить в чудоФото

17:14

"Несколько дней": в ВСУ сделали прогноз по подготовке нового обстрела УкраиныВидео

17:09

Оккупанты накрыли Курахово из РСЗО: 8 человек погибли, еще 5 раненыВидео

16:56

"Мечтаю приехать на обмен и встретить побратимов": защитник Мариуполя "Орест" побывал на шоу "Сніданок з 1+1"Видео

16:50

Звезда Семейки Аддамс и Уэнздей Кристина Риччи вспомнила ужас утра 24 февраля

16:34

На Бахмутском направлении ВСУ сбили бомбардировщик Су-24 ЧВК ВагнераВидео

16:28

Какие 3 блюда должны стоять на столе на Новый год 2023, чтобы весь год иметь деньги: рецептыВидео

16:24

В США требуют запретить въезд Киркорову и отдых на его роскошной вилле

16:24

Звезда "Крепостной" Цымбалюк показал страстные поцелуи с новой девушкойВидео

16:14

Лолита не спит без снотворных "из-за вирусов и мировой экономики" - совесть не беспокоит

16:14

Зеленский срочно созвал заседание Ставки: главные вопросыВидео

Реклама
16:12

Украина накажет Россию и освободит свои земли: Данилов разнес адептов "компромисса" с врагомВидео

16:04

Короля Чарльза в очередной раз забросали яйцами

15:57

"Не по-людски": Лавров поныл насчет того, как его заставляли идти в "гендерно нейтральный туалет"Видео

15:55

Дождались: в Украине рухнули цены на гречкуВидео

15:23

1+1 назвал сумму, собранную в финале Голосу країни-12 для разминирования освобожденной ХерсонщиныВидео

15:21

Будет терпеть, но не всегда: как нельзя гладить собаку

15:12

ПВО РФ оказалась бессильна: неожиданные детали о дронах, атаковавших авиабазы РФВидео

15:00

Мощность, экономность и шум: как правильно выбрать генератор для домаВидео

14:53

Россия терпит поражения на поле боя: в США объяснили, зачем Путин поехал на Крымский мостВидео

14:50

РФ планирует большое наступление весной: в НАТО раскрыли новый сценарий КремляВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять