"Мурашки по коже и слезы на глазах": жительница Херсона рассказала, как ВСУ заходили в город

Херсон был под российской оккупацией почти 9 месяцев / УНИАН, скриншот

Украинские военные в результате контрнаступления 11 ноября официально освободили Херсон, который почти 9 месяцев находился под оккупацией российских войск. Жители Херсона, когда ВСУ заходили в город, сначала не верили своим глазам, а впоследствии не могли сдержать слез радости.

Об этом в интервью 24 каналу рассказала Татьяна Наумова - предпринимательница из Херсона, которая оставалась в городе во время оккупации. Женщина рассказала, что одной из первых увидела в городе украинских воинов.

Предпринимательница призналась, что весь период оккупации не плакала, но не смогла сдержать эмоции, когда увидела наших воинов.

"Я даже когда сейчас это вспоминаю, то у меня мурашки по коже. Я держалась всю войну, ни одной слезинки не проронила. Я одна из первых в городе увидела автомобиль с нашим флагом. Честно, сперва я подумала, что это какая-то провокация россиян. Но когда я увидела наших ребят, услышала "Слава Украине", тогда я расплакалась", - сказала она.

Татьяна вспомнила, что, когда ВСУ зашли в город, то сразу же поехала на площадь Свободы, где начали собираться люди.

"Вы не представляете, что тогда было для херсонцев сохранить украинский флаг. Для россиян знамя было чем-то таким, как нечистая сила. Они все ненавидели украинскую символику и пытались ее уничтожить в городе", - сказала предпринимательница.

Она рассказала, что люди в Херсоне под угрозой смерти закапывали флаги и прятали их как могли. Поэтому на площади Свободы женщина тоже плакала, когда видела украинские флаги.

Когда я видела на площади людей с украинскими флагами, у меня слезы текли градом. Тогда наверняка все жители города почувствовали такой патриотизм. Мы все узнали цену украинского флага, прожив почти 9 месяцев в оккупации", - отметила Татьяна.

Женщина добавила, что эти эмоции невозможно передать. "Все обнимались, все плакали, и мужчины, и женщины. Я даже сейчас, когда об этом говорю, то у меня слезы на глазах. Такое не забывается, у всех нас остался большой шрам на душе и на сердце", - резюмировала она.

Армия Украины вошла в Херсон

Силы обороны Украины 11 ноября вошли в оккупированный Россией Херсон. В городе появились украинские флаги. Люди с радостью и счастьем встречали украинских защитников.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

Жители Херсона невероятно счастливы даже несмотря на то, что в жизни они сталкиваются с жесткими проблемами, которые не дают им нормально жить. Дело в том, что в городе вообще нет водоснабжения и электричества. Из-за сложной ситуации местные жители были вынуждены набирать воду прямо из реки Днепр.

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