Русский диктатор Путин стал все чаще выступать с заявлениями о войне. За день он посетил несколько мероприятий.

Американские аналитики объяснили, почему Путин стал чаще появляться на публике / коллаж фото https://ua.depositphotos.com/

Русский диктатор Владимир Путин в последнее время регулярно появляется на публике, поскольку крайне сильно беспокоиться о своей популярности и имидже в России. Такой прогноз озвучили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Как отмечают они, Путин в последнее время стал чаще появляться на публике и все чаще стал делать расплывчатые заявления о вторжении России в Украину. Особенно контрастно это выглядит в сравнении с его фактическим отсутствием в общественной жизни страны-агрессора в течение первых десяти месяцев украино-российской войны.

23 декабря Путин посетил Конструкторское бюро приборостроения в Тульской области (военное предприятие). И, как сообщается, в тот же день диктатор планировал посетить машиностроительный завод "Уралвагонзавод" в городе Нижний Тагил, но в последний момент отменил визит.

Подобные появления, говорят аналитики, явно являются частью усилий Кремля представить Путина как лидера военного времени и восстановить его доминирующее положение во внутреннем информационном пространстве − поскольку Россия вступает во второй год войны.

"Путин постоянно полагался на личные выступления на протяжении всего своего правления, что помогло ему создать образ всевидящего и вездесущего правителя", − подытожили аналитики.

Путин болен

Ранее сообщалось о том, что движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.

При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать.

Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.

Эксперт говорят о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина. И в России в принципе рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

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