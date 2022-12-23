Состояние здоровья ухудшилось: Путин отменяет новогодние банкеты – источник

Стало известно о том, что состояние здоровья президента страны-агрессора Владимира Путина ухудшилось.
В этой связи он отменил традиционный праздничный обед с участниками Госсовета. Об этом сообщает General SVR, публикующий инсайды из Кремля.
При этом уточняется, что хозяин Кремля продолжает страдать из-за онкологического заболевания желудочно-кишечного тракта.
"У Путина онкология органов системы желудочно-кишечного тракта, у него специальная диета, публичные трапезы по возможности исключены. Теперь у президента только лишь "нетрадиционные" обеды в гордом одиночестве или с близкими, что бывает крайне редко", - пишет канал.
Ранее сообщалось о том, что движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.
При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать.
Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.
Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.
В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.
Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.
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