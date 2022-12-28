"Он доволен, когда льется кровь рекой": эксперт спрогнозировал, объявит ли Путин официально войну

По мнению эксперта Олега Жданова, Владимир Путин бесповоротно опоздал с моментом, когда ему нужно было официально объявлять войну Украине.

Олег Жданов и Владимир Путин / коллаж фото УНИАН

Руководитель страны-агрессора, РФ, Владимир Путин, по всей вероятности, получает удовольствие от того, что проливается кровь на полях украино-российской войны. Об этом в интервью ТСН заявил известный военный эксперт Олег Жданов.

"Он (Путин – Главред) получает удовольствие. Это самое страшное. Почему это самое страшное? Потому, что в этом смысле у него нет тормозов и, действительно, от того, что там льется кровь рекой, он получает удовольствие. Это очень страшно. И страшно то, что Запад либо не хочет понимать это, либо делает вид, что не понимает. И ведет собственную игру за счет жизней наших граждан и наших военнослужащих. Вот в чем главная проблема", – сказал специалист.

Давая ответ на вопрос − может ли Путин закрыть границы РФ и официально объявить войну Украине, Жданов сказала, что тот на такое способен. Но с этим, по мнению эксперта, Путин бесповоротно опоздал.

"Это надо было делать в марте месяце. Если бы он тогда это сделал, возможно, общество его бы поняло. Хотя тогда они все надеялись на самую сильную, на вторую армию мира, которая может проиграть, только если НАТО в полном составе вмешается в эту войну", – подытожил он.

Будущее послевоенной России

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что после перехода Вооруженных сил Украины в контрнаступление первым успехом украинских сил станет освобождение оккупированного Россией Херсона. В РФ начнутся серьезные перемены, вследствие которых государство столкнется с процессом распада.

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