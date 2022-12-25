Военный эксперт пояснил, почему русские пропагандисты наслаждаются блэкаутом в Украине

Военный эксперт Владислав Селезнев предположил, что в России возможна новая волна мобилизациию. И потому пропагандисты отвлекают от него русское население.

Военный эксперт пояснил, почему пропагандисты наслаждаются блэкаутом в Украине / фото УНИАН и скриншот из видео

После того, как в Украине из-за подлых ракетных ударов оккупантов начались массовые отключения света и регулярно объявляются воздушные тревоги, русские пропагандистские СМИ начали постоянно об этом говорить в своих низкропробных передачах. Как сказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии для портала ТСН, у такого явления чисто маскировочная цель.

"На самом деле две трети новостей пропагандистских медиа, а иногда даже больше, касаются Украины. Для чего это делается — Путину нужен повод сказать, мол, смотрите, у нас стабильная ситуация, а в Украине все плохо, нет света, воды, работающей канализации, интернет-связи, тепла. Мол, смотрите, что может произойти. Конечно, вся эта информационная истерия поддерживается для того, чтобы обеспечивать мобилизационные мероприятия. Путин говорил, что частичная мобилизация завершена, но это ложь. Она проводится скрыто. Я думаю, что с середины января начнется новая волна, потому что нынешние бойцы заканчиваются так же, как до того заканчивалась российская регулярная армия. Путин должен ассоциироваться у российской среды с победами. Достижений на фронте нет, потери – безумны, поэтому Путин осуществляет ракетный террор с двумя целями – создать хаос в Украине и для того, чтобы иметь возможность отчитываться хотя бы о любых победах и достижениях", − сказал он.

Кто такой Владислав Селезнев Украинский военный журналист и эксперт. Полковник Вооруженных сил Украины, сообщает Википедия. С ноября 2014 года по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Отключение света в Украине

Журналисты издания Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль рассказал, что после ракетного удара 23 ноября по состоянию на 27 ноября в Украине уже удалось стабилизировать работу энергосистемы, которая была серьезно повреждена. Однако дефицит электричества еще остается, сейчас он находится на уровне 20%.

Ранее украинцев предупредили, что ракетных ударов со стороны оккупантов можно ожидать в любую минуту, поэтому нужно быть максимально готовыми к ним. Кроме того, гражданам Украины назвали 8 основных шагов, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

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