Разведка узнала вероятные планы РФ: Зеленский провел важное заседание Ставки

Участники заседания проработали вопрос обеспечения украинской армии техникой и боеприпасами.

Владимир Зеленский / president.gov.ua

На очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего президент и военные обсудили обстановку на фронте и вероятные шаги агрессора в ближайший период.

Об этом идет речь в сообщении президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Валерий Залужный доложил об обстановке на основных направлениях фронта. О вероятных шагах агрессора в ближайший период говорилось в докладе Кирилла Буданова", — отметил он.

По словам Зеленского, участники заседания в очередной раз проработали вопрос обеспечения украинской армии техникой и боеприпасами.

Также отдельно обсудили денежное обеспечение и премирование военнослужащих.

"Делаем все, чтобы 2023-й стал годом победы", — подчеркнул глава государства.

Ранее Зеленский назвал 2023 годом победы Украины в полномасштабной войне, которую развязала страна-агрессор Россия. Об этом украинский гарант написал в своем Telegram.

"Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами. Желать настоящих друзей? Мы уже точно узнали, кто ими является. Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали его сильно как никогда. Желать веры и надежды? Обе уже давно - в ВСУ. Желать домашнего уюта? Он там, где мы и наши близкие. Желать света? Он - в каждом из нас, даже когда нет электричества. Желать приключений и путешествий? Сейчас украинцы получили их слишком много", — написал президент

По его словам, сейчас в украинцев есть лишь одно желание, которое они смогут воплотить в жизнь своим трудом, борьбой, взаимопомощью и человечностью. Речь идет о победе нашего государства в российско-украинской войне.

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