glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Разведка узнала вероятные планы РФ: Зеленский провел важное заседание Ставки

3 января 2023, 14:44
Участники заседания проработали вопрос обеспечения украинской армии техникой и боеприпасами.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

На очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего президент и военные обсудили обстановку на фронте и вероятные шаги агрессора в ближайший период.

Об этом идет речь в сообщении президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Валерий Залужный доложил об обстановке на основных направлениях фронта. О вероятных шагах агрессора в ближайший период говорилось в докладе Кирилла Буданова", — отметил он.

По словам Зеленского, участники заседания в очередной раз проработали вопрос обеспечения украинской армии техникой и боеприпасами.

Также отдельно обсудили денежное обеспечение и премирование военнослужащих.

"Делаем все, чтобы 2023-й стал годом победы", — подчеркнул глава государства.

Разведка узнала вероятные планы РФ: Зеленский провел важное заседание Ставки

Ранее Зеленский назвал 2023 годом победы Украины в полномасштабной войне, которую развязала страна-агрессор Россия. Об этом украинский гарант написал в своем Telegram.

"Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами. Желать настоящих друзей? Мы уже точно узнали, кто ими является. Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали его сильно как никогда. Желать веры и надежды? Обе уже давно - в ВСУ. Желать домашнего уюта? Он там, где мы и наши близкие. Желать света? Он - в каждом из нас, даже когда нет электричества. Желать приключений и путешествий? Сейчас украинцы получили их слишком много", — написал президент

По его словам, сейчас в украинцев есть лишь одно желание, которое они смогут воплотить в жизнь своим трудом, борьбой, взаимопомощью и человечностью. Речь идет о победе нашего государства в российско-украинской войне.

Читайте еще:

Владимир Зеленский ставка война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:23

В Токмаке взорвали базу оккупантов РФ вместе с десятками мобилизованных

15:15

На России просят лишить Меладзе всех званий за "Героям слава"

14:49

Зачем класть тюбик зубной пасты в сливной бачок: полезная хитрость, о которой вы точно не слыхали

14:44

Разведка узнала вероятные планы РФ: Зеленский провел важное заседание СтавкиВидео

14:37

В Украине вернули стабилизационные графики: как будут выключать светВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:30

Такой продукт есть у каждого на кухне: как правильно хранить символ богатства в домеВидео

14:23

Войска РФ снова пойдут на Харьков и попытаются отрезать город от Киева – бригадный генерал ВСУ

14:17

Космос, прием: Валентина Терешкова назвала президента Зеленского "Антихристом" - Гордон не промолчал

13:58

Блокпост РФ превратился в руины: оккупанты показали результат удара по их позициям в ПескахВидео

Реклама
13:27

Армия Украины контролирует огнем трассу Кременная-Сватово, на нее выходят ССО – ГайдайВидео

13:25

100 гривен за доллар: эксперт предупредил о "страшилке" катастрофической девальвацииВидео

13:22

Врежет мороз и завалит снегом: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Рождество

12:40

Война будет идти в течение 2023 года, для переговоров ВСУ должны разбить войска РФ – ВолкерВидео

12:39

Трупы оккупантов даже не собирают: на Запорожье ВСУ уничтожили базу и склад РФ - СМИВидео

12:32

Гороскоп Таро на январь для Овнов, Тельцов, Близнецов: что принесет первый месяц нового годаВидео

12:00

День ангела Анастасии 2023 - поздравления с днем ангела Анастасии в картинках и открытках

12:00

Самый тяжелый период позади, страшилки о 100 гривнах за доллар в 2023 году не оправдаются – Новак

11:57

Украинский удар по базе РФ в Макеевке является позором для Путина – NYTВидео

11:53

Старшая дочь Виктора Ющенко показала его единственного внука в день совершеннолетия парняВидео

11:49

Погода ударила по планам Путина: зима оказалась теплой, а газового кризиса не будет – BloombergВидео

Реклама
11:35

В РФ подтвердили уничтожение сотен мобилизованных россиян на войне в УкраинеВидео

11:17

"Медицина бессильна": врачи рассказали о болезни ЛукашенкоВидео

10:57

Стопроцентный результат: ВСУ за двое суток сбили 84 дрона-камикадзе РФВидео

10:32

Бои за остров Великий Потемкинский: новые данные о продвижении ВСУ на ХерсонщинеВидео

09:59

Ехала с женихом за подарками: перед Новым годом в Хмельницком российская ракета убила 22-летнюю девушкуВидео

09:57

Провал наступления РФ под Бахмутом: оккупантам не светит победа - британская разведкаВидео

09:40

Гороскоп на сегодня 3 января: Овнам – уборка, Львам – ответственность, Рыбам – активность

09:19

"500 линий обороны ВСУ": повар Путина несет ахинею, оправдывая провалы РФ в БахмутеВидео

09:03

В Кремле готовят расправу над Суровикиным из-за "бавовны" в Макеевке - СМИ

09:00

Колядки на Рождество 2023 – лучшие колядки и щедривки, тексты

08:56

Мощный удар ВСУ на Херсонщине: сотни оккупантов сожгли вместе с техникой РФВидео

08:37

"HIMARS прилетел": ВСУ уничтожили базу спецназа ГРУ на ХерсонщинеВидео

08:30

Как реанимировать старое сало: хитрый способ – и получится нежнейшее объедениеВидео

08:23

"Взять Украину измором": Жданов раскрыл тактику россиян на войне в 2023 году

08:00

Выиграть войну, но проиграть мир: какие катаклизмы ждут Украину в 2023 годумнение

07:56

"Ракета летит": россиян ночью напугала мощная "бавовна" после атаки беспилотниковВидео

07:30

Ракетный удар по Дружковке: оккупанты разрушили ледовую арену, есть раненыеВидео

07:16

Пьяная бойня в Мариуполе: буряты и русские устроили кровавые разборкиВидео

07:10

Могут быть опасными: почему орехи нужно замачивать в воде перед употреблением

06:49

Удар HIMARS по базе россиян в оккупированной Макеевке подрывает авторитет Путина - ISWВидео

Реклама
06:05

Симоньян теперь "живет на иголках": а что случилось?мнение

05:53

Гороскоп на январь 2023 для Рыб: резкий финансовый рост, роман и подаркиВидео

05:20

Украину атакуют резкие морозы: налетит -15 на этой неделеВидео

04:27

Газманов спешно бежал из Дубая после скандала на концерте: "Надо приезжать без своего самовара"

03:53

"Настька опять в дрова": Волочкову отправляют на реабилитацию после новогодних праздниковВидео

03:20

Богатая кутья на Рождество 2023, которая принесет в дом деньги: пошаговый рецептВидео

03:15

"Последние месяцы Путина": астролог Росс назвал время смерти главы Кремля согласно пророчествуВидео

02:30

Врежут 20-градусные морозы, завалит снегом: украинцам дали ледяной прогнозВидео

02:06

Поздравления с юбилеем женщине, красивые картинки и стильные открытки в день праздника

02:00

Венсан Кассель показал, как ходит его полуголая "креветочка": вид сзади

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять