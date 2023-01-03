Авторитетный эксперт назвал восемь причин, почему Украина победит в войне с Россией в 2023 году

Эксперт отметил, что в течение первых десяти месяцев войны возник ряд тенденций, которые указывают на возможность будущей победы Украины.

Эксперт назвал восемь причин военной победы Украины в 2023 году/ 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Эксперт Аналитического центра в Вашингтоне Atlantic Council Брайан Меффорд заявил, что война с Россией пока еще далека от завершения. Однако в 2023 год Украина вступает с поводом для "осторожного оптимизма".

Как отметил Меффорд, в течение первых десяти месяцев российского вторжения возник ряд внутренних и международных тенденций, которые указывают на возможность будущей победы Украины. При этом эксперт назвал восемь ключевых факторов, которые имеют решающее влияние на боевые действия в новом году.

1. Военная доблесть Украины

Весной 2014 года именно слабость украинской армии позволила России закрепиться в Донецкой и Луганской областях. С тех пор Вооруженные силы Украины адаптировались и совершенствовались.

Меффорд отметил, что первые десять месяцев российского вторжения продемонстрировали, что украинская армия во многом достигла или даже превзошла стандарты НАТО. Несмотря на то, что российские войска часто преобладали в вооружении и количестве, украинцы оказались более квалифицированными и мотивированными.

2. Стойкость украинцев

Эксперт подчеркнул, что весь мир был потрясен и поражен необычайной силой и мужеством, продемонстрированным украинской нацией в 2022 году. Между тем Россия была полностью застигнута врасплох. Во время подготовки к вторжению Кремль полагался на корыстные отчеты разведки, которые отрицали национальный дух Украины и предусматривали капитуляцию Киева в течение трех дней.

"Этот катастрофический просчет должен служить хрестоматийным примером для будущих поколений авторитарного режима, который верит собственной пропаганде", - пишет Меффорд.

3. Англо-американский союз

Обмен разведданными, учебой, финансовой помощью и оружием США и Британии помог Украине уничтожить значительную часть российской армии. Каждому украинцу уже знакомые названия поставленной военной техники, такие как Himars, Javelins, Stingers, NLAWS, Harpoons и Patriots.

"Хотя этому оружию около 30 лет, оно оказалось сокрушительным для российской армии", - отметил Меффорд.

4. Польская солидарность

На протяжении веков Польша и Украина имели множество непростых исторических эпизодов, однако сейчас отношения между двумя соседями являются более прочными, чем когда-либо. Открыв свои двери для миллионов украинских беженцев, Польша придерживается золотого правила "люби ближнего своего, как самого себя".

5. Поддержка Турции

Как отметил Меффорд, у Турции неоднозначная позиция в этой войне, но нельзя отрицать, что ее помощь за последний год изрядно помогла Украине. Турецкие боевые беспилотники Bayraktar имели решающую роль в первые недели войны, помогая спасти Киев и Харьков от российской оккупации. Кроме того, турки закрыли пролив Босфор для российских военных кораблей и помогают Украине с экстренной поставкой электроэнергии.

6. Объединенная Европа

Эксперт напомнил, что Кремль пытался разделить европейцев с помощью "энергетического оружия". Однако эта попытка провалилась. Евросоюз стал лишь крепче на фоне российского вторжения в Украину. Кроме того, российская агрессия убедила ранее нейтральные страны – Швецию и Финляндию – присоединиться к НАТО. Военный альянс сегодня сильнее, чем когда-либо.

7. Российское имперское высокомерие

Решение Путина вторгнуться в Украину разоблачило часто ужасные реалии, стоящие за имперской позицией России. Преступно спланированно и некомпетентно осуществлено вторжение в Украину разрушило миф о России как военной сверхдержаве и оставило страну в большей международной изоляции, чем когда-либо со времен большевистской революции.

Годами российские генералы преувеличивали возможности своей армии, попутно разворовывая государственный бюджет на покупку особняков в Монте-Карло. Сейчас им не хватает военной силы для достижения раздутых имперских целей, которых требует Кремль. Это заставило Путина полагаться на ядерный шантаж, пытаясь срочно мобилизовать общество.

8. Лидерство президента Зеленского

Меффорд подчеркнул, что самым большим сюрпризом 2022 года стало вдохновляющее лидерство, предоставленное президентом Украины Владимиром Зеленским. Как отметил эксперт, на протяжении украинской истории многие национальные лидеры покидали страну в моменты кризиса. Зеленский сделал наоборот.

"Из заграницы украинцев было бы трудно мотивировать. Если бы Зеленский решил переехать во Львов или вообще покинуть Украину и создать правительство в изгнании, это бы резко увеличило шансы на падение Киева. Его решение остаться в столице страны стало одним из переломных моментов всей войны", - отметил эксперт.

Война России против Украины

Недавно заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявил, что война с Россией закончится весной 2023 года. Как отметил Гаврилов, Украина никогда не перестанет биться до победы, несмотря на ядерную угрозу со стороны РФ.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал слова заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова. Он отметил, что война России против Украины вряд ли закончится весной. По словам главы ОП, он не готов назвать точный день и время, когда Украина одержит победу над страной-агрессором Россией.

В то же время директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что после завершения горячей фазы войны противостояние российской армии будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

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