Будет новый усиленный раунд: весной могут начаться тяжелые бои в Украине - NYT

Запад помогает Украине подготовиться к мощному контрнаступлению ВСУ или наступлению России этой весной.

Весной усилятся боевые действия на фронте / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Уже этой весной Россия может пойти в новое наступление. Подготовиться к этому украинским военным помогает Запад. Об этом сообщает New York Times.

Сразу несколько стран решили предоставить Украине тяжелое вооружение. Таким образом, можно считать, что ВСУ готовятся к усилению боевых действий. Там также не исключают, что Украина пойдет в контрнаступление уже зимой или сразу после "грязной" поры весной.

"Россия также говорит о весеннем наступлении, сказал высокопоставленный представитель западной разведки, и Украина "не хочет, чтобы они перевели дыхание" между нынешней порой и началом нового усиленного раунда боевых действий", - говорится в сообщении.

По данным издания, западные партнеры действительно предоставят Украине танки, чтобы ВСУ добились значительных успехов на фронте. Запад также не исключает, что наступление России может начать раньше весны, например, в годовщину войны – в феврале.

По данным эксперта по обороне Камиллы Гранд, именно мобилизация в РФ подтолкнула Запад к серьезным размышлениям о передаче Украине танков.

Украина получит танки Leopard 2

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине роту тяжелых немецких танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. Ориентировочно, это около 14 танков.

Германия пока отказывается передавать Украине танки Leopard. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Берлин все же не исключает возможности передачи танков Украине. Однако немецкое государство сделает это только вместе со странами-союзниками.

Американское издание Politico со ссылкой на двух немецких чиновников написало, что позиция канцлера ФРГ Шольца по танкам Leopard для Украины серьезно зависит от действий президента США Джо Байдена. Журналисты отмечают, что из-за Берлина существуют проблемы в передаче танков Киеву – Польша предложила поставлять их путем широкого европейского альянса. Но для реэкспорта оружия немецкого производства все равно нужно разрешение Берлина.

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