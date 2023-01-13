glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Будет новый усиленный раунд: весной могут начаться тяжелые бои в Украине - NYT

13 января 2023, 23:30
Запад помогает Украине подготовиться к мощному контрнаступлению ВСУ или наступлению России этой весной.
ВСУ, война, украинские военные
Весной усилятся боевые действия на фронте / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Уже этой весной Россия может пойти в новое наступление. Подготовиться к этому украинским военным помогает Запад. Об этом сообщает New York Times.

Сразу несколько стран решили предоставить Украине тяжелое вооружение. Таким образом, можно считать, что ВСУ готовятся к усилению боевых действий. Там также не исключают, что Украина пойдет в контрнаступление уже зимой или сразу после "грязной" поры весной.

"Россия также говорит о весеннем наступлении, сказал высокопоставленный представитель западной разведки, и Украина "не хочет, чтобы они перевели дыхание" между нынешней порой и началом нового усиленного раунда боевых действий", - говорится в сообщении.

По данным издания, западные партнеры действительно предоставят Украине танки, чтобы ВСУ добились значительных успехов на фронте. Запад также не исключает, что наступление России может начать раньше весны, например, в годовщину войны – в феврале.

По данным эксперта по обороне Камиллы Гранд, именно мобилизация в РФ подтолкнула Запад к серьезным размышлениям о передаче Украине танков.

Украина получит танки Leopard 2

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине роту тяжелых немецких танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. Ориентировочно, это около 14 танков.

Германия пока отказывается передавать Украине танки Leopard. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Берлин все же не исключает возможности передачи танков Украине. Однако немецкое государство сделает это только вместе со странами-союзниками.

Американское издание Politico со ссылкой на двух немецких чиновников написало, что позиция канцлера ФРГ Шольца по танкам Leopard для Украины серьезно зависит от действий президента США Джо Байдена. Журналисты отмечают, что из-за Берлина существуют проблемы в передаче танков Киеву – Польша предложила поставлять их путем широкого европейского альянса. Но для реэкспорта оружия немецкого производства все равно нужно разрешение Берлина.

Другие новости:

война в Украине военная помощь вторжение России контрнаступление ВСУ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:42

Украина получит "убийцу баллистических ракет": Италия передаст батареи ЗРК SAMP/T - СМИ

23:30

Будет новый усиленный раунд: весной могут начаться тяжелые бои в Украине - NYTВидео

23:10

"Начнется жесткое наступление": астролог назвала переломный месяц войны и бегства россиян из УкраиныВидео

22:56

Везет далеко не всем: почему кошки встречают хозяев у двери

22:54

Зачем покупать самое дешевое туалетное мыло: 3 бытовые хитрости, о которых мало кто знает

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:28

Известный актер поплатился за осуждение войны России против Украины

22:19

Певица MamaRika в нижнем белье показала целлюлит, который наела за праздники

22:16

ВСУ ликвидировали однофамильца легендарной снайпера Второй Мировой

22:15

"Мы за полшага до решения": уже 5 стран готовы передать Украине танки Leopard - КулебаВидео

Реклама
22:12

Черенок от лопаты: фанаты забеспокоились из-за худобы российской певицы-путинистки

21:43

Засияет, как новая: 3 способа, как очистить ванну от желтизны в домашних условиях

21:38

Место адских боев: бойцы ВСУ показали, как защищают СоледарФотоВидео

21:37

Еще одного российского актера, который поддержал Украину, признали иногентомВидео

21:25

Счастье постучалось в двери: 7 имен, которые приносят своим владелицам удачуВидео

21:18

Все время кашляет: у Путина серьезные проблемы со здоровьем, скрыть уже невозможно - экспертВидео

20:35

После 2 лет страданий и борьбы: Макс Чмерковский станет отцом во второй разВидео

20:24

Волосы будут тусклые и начнут ломаться: 5 самых распространенных ошибок во время мытья головыВидео

20:24

Украину атакует рекордная жара: синоптик назвала дату резкого потепленияВидео

20:21

Звезда Эмили в Париже примерила красный латексный корсет: "Богиня среди нас"

19:53

"Маленькое сердечко разорвалось": в Очакове 3-летний мальчик испугался взрыва и умерВидео

Реклама
19:49

Любовь Путина Алина Кабаева появилась на публике и показала подросших детейВидео

19:42

Влад Росс. Что ждет Россию и Путина в 2023 годуВидеоблоги

19:21

Уже даже тупые росвоенкоры прекратили писать о котле в Соледаремнение

19:18

Многозначительно подняла брови: Кейт Миддлтон отреагировала на провокационные мемуары принца гарри

19:10

Украина начала получать тяжелую технику - ЕрмакВидео

18:44

Секрет раскрыт: стала известна личность красавчика, с которым страстно обжималась Ани Лорак

18:17

Гороскоп на завтра 14 января: Овнам – кредит, Рыбам – зависть, Близнецам - нетерпливостьВидео

18:15

Танки Leopard и Challenger 2 для Украины: Германия и Британия готовы объявить решение - СМИВидео

18:00

Гороскоп на неделю 16-22 января 2023: Овнам – творчество, Ракам – напряженность, Рыбам – риск

17:49

"Могут до 120-125 ракет пускать": Подоляк назвал следующую цель России в УкраинеВидео

17:37

Друг принцессы Дианы в ужасе: принц Гарри получил жесткий ответ за свои откровенияВидео

17:30

Путин пытается купить лояльность русской бедноты, но не спасает их от нищеты – Bloomberg

17:08

"Суровикин уже никто и звать его никак": Жданов рассказал о последствиях рокировок в Генштабе РФВидео

17:01

Почему забор с ромбиками был гордостью СССР, а его создатель сбежал в США

16:42

Ни одна из сторон не контролирует Соледар - Ермак

16:34

В России грандиозный скандал: Пригожин устроил публичную истерику и набросился на российскую армиюВидео

16:23

Украинцам будут меньше отключать свет: эксперт назвал важное условиеВидео

16:18

Принц на белом коне или Ужас, летящий на крыльях ночи: ТОП-5 мужских имен, которые отпугивают женщин

16:17

Инвалидность и крест на карьере: Волочкова рискует больше никогда не сесть на шпагатВидео

16:16

"Вова меня убьет!": Даша Кацурина рассказала, о чем Дантес общается с ее 6-летней дочерьюВидео

Реклама
15:47

Впервые на украинском телевидении: жена Арестовича в Сніданку з 1+1 дала интервью о мужеВидео

15:25

"Помогут оставаться незаметными", - волонтеры передали воинам-спецназначителям спецодежду из Германии

15:21

Израиль даст Украине технологии оповещения об угрозах ракет и дронов - посол

15:01

Рэпер Канье Уэст тайно снова женился - СМИВидео

14:53

Тело российского фигуриста начало синеть: что известноВидео

14:45

Сжимал кулаки и хватался за руку: странное поведение Путина может говорить о его болезнях — СМИВидео

14:41

Катя или Саша: Холостяк сравнил девушек с яхтами и объяснил свой выборВидео

14:23

"Мрази завистливые": жирный предатель Джиган обматерил всех, кто считает его полнымВидео

14:12

"Переговоры с РФ - ловушка для Украины": Россия не стремится к миру, ей нужна пауза - КулебаВидео

14:08

Танки, санкции и трибунал: Зеленский назвал "формулу победы" над РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять