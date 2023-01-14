Назначение Герасимова и ракетные удары: в ВСУ объяснили, изменился ли тактика РФ против Украины

События на востоке Украины показывают – агрессор Россия по-прежнему вынашивает планы по захвату страны, отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Россия ставит перед собой цель уничтожения критической инфраструктуры Украины - Игнат / Коллаж фото Минобороны РФ, скриншот из видео

Решение о назначении главы Генштаба России Валерия Герасимова командующим войсками оккупантов в Украине не меняет планов Москвы. Российские захватчики по-прежнему намерены захватить украинское государство и уничтожить объекты критической инфраструктуры. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что в российской военной структуре реализация стратегических замыслов оккупантов не зависит от одного человека. Решения, связанные с назначением Герасимова или отстранением Суровикина, скорее, демонстрируют то, как одни группы "переиграли" других.

"Не от одного человека, кто бы там ни был - Суровикин, Герасимов или кто угодно зависит выполнение их стратегического замысла, плана уничтожения нашей инфраструктуры и т.д. Там же не один человек принимает эти решения, просто идет речь о том, кто кого и где "переиграл", - объяснил Игнат.

По его словам, действия агрессора России на востоке Украины демонстрируют, что оккупанты не отказались от своих планов по захвату государства. Также захватчики по-прежнему нацелены на уничтожение критической инфраструктуры страны.

"Ну а дальше критическая инфраструктура. О том, что они не отказались от планов, это очевидно. Этому доказательство заявления их политиков и СМИ. Их замысел "отключить Украину от света" дальше и остается. Поэтому не важно, кто у них и что будет возглавлять", - подчеркнул Юрий Игнат.

Взрывы в Украине 14 января

В субботу утром, 14 января, в ряде регионов Украины – Киеве, Киевской области, Харькове, Запорожской и в Очакове Николаевской области – прогремели взрывы.

В Сети стали разгонять фейк о якобы "наступлении" российских оккупантов с севера – в ВСУ такие сведения опровергли.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что российские войска нанесли ракетные удары по Киеву. Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры. В Офисе президента сообщили, что в результате атаки врага повреждены 18 частных домов.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что Россия запустила ракеты по Киеву, вероятно, по баллистической траектории. Он подчеркнул, что в украинских войск нет средств, чтобы выявлять и сбивать баллистические ракеты.

Смотрите видео ТСН - на каких направлениях могут атаковать войска РФ

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