Атака с территории Беларуси: подробности ракетного удара по Киеву

Ракеты, которыми ударила РФ по Украине, летели по баллистической траектории, не исключил Юрий Игнат.

РФ могла нанести удар ракетами с баллистической траекторией / mil.ru

Ракетный удар по Киеву в субботу, 14 января, был нанесен ракетами с баллистической траекторией.

"Скорее всего, это ракеты, которые летели по баллистической траектории. С северного направления. Баллистика не доступна, чтобы мы ее обнаруживали и сбивали", - цитирует спикера Воздушных сил Юрия Игната Украинская правда.

По его словам, специалисты будут изучать по обломкам, какой именно тип ракет применил враг в субботу. Но очевидно, что это были либо баллистические ракеты, либо зенитные ракеты С 300, летящие по баллистической траектории.

К сожалению, в Вооруженных силах Украины нет эффективных средств обнаружения и уничтожения баллистических ракет, подчеркнул Игнат.

О том, что удар по Киеву был нанесен с территории Беларуси рассказал также советник главы МВД Антон Геращенко.

"Удар по Киеву был нанесен с территории Беларуси из района города Барановичи. Все это происходит с молчаливого согласия белорусского террориста Лукашенко, позволяющего использовать свою территорию кремлевским убийцам", - написал он.

Ранее сообщалось о том, что РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.

В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.

В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.

В КМВА подтвердили, что есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы.

Напомним, в субботу, 31 декабря, во время массированной ракетной атаки украинские защитники уничтожили в небе над Киевом семь вражеских воздушных целей. В трех районах столицы есть разрушения в результате падения обломков российских ракет.

В ходе массированной ракетной атаки в четверг, 29 декабря, выпустили по территории Украины 70 ракет.

При этом были уничтожены 58 из 70 крылатых ракет РФ.

Читайте еще: