Россия не пропустила колонну своих раненых военных на лечение, часть из них умерла - Генштаб

Для перевозки раненых оккупантов было задействовано 14 грузовых автомобилей.

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Потери россии, Владимир Путин / скриншот YouTube

Российские оккупанты 17 апреля из временно оккупированной Луганской области в сторону населенного пункта Уразово Белгородской области пытались осуществить медицинскую эвакуацию.

В утреннем сводке Генштаба сообщили, что для перевозки раненых оккупантов было задействовано 14 грузовых автомобилей.

"При попытке пересечения государственной границы Украины на территорию Российской Федерации, по определенным причинам российская сторона не пропустила военную колонну и развернула ее обратно. Известно, что во время указанного перемещения часть военнослужащих противника не выжила из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи",- указывается в сообщении.

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Остальную часть тяжелораненых захватчиков, более 50 человек, перевезли в госпиталь, развернутый на базе Троицкой центральной районной больницы.

Потери России в Украине

Во время лобовых штурмов на Бахмутском направлении страна-агрессор Россия несет потери, которые являются чрезвычайно большими для современных военных условий.

Ежедневно ВСУ ликвидируют более сотни российских оккупантов, а безнадежно раненые увеличивают общее количество потерь, поскольку их "лечат" российские медики, которые не могут вернуть их к боевой готовности. Об этом рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Защитники Украины ликвидировали под Бахмутом российского оккупанта, наемника ЧВК Вагнера Олега Чеченова.

31-летний гражданин РФ приехал из-под Рязани, чтобы умереть. Оккупанта похоронили 12 апреля в поселке Павловка. До того, как отправиться на войну против Украины, захватчик очень любил фотографироваться, в частности делать полуобнаженные селфи.

Экс-осуждённые из РФ Азамат Улдаров и Алексей Савичев, которых завербовали в ЧВК Вагнер, рассказали, что главарь бандформирования Евгений Пригожин лично давал приказы о массовых убийствах мирных жителей, включая детей, женщин и стариков, во время захвата территорий на востоке Украины.

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