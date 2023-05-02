"Отвлекают внимание": Свитан объяснил, зачем РФ возобновила массированные ракетные удары

Российские оккупанты пытаются рассредоточить украинскую ПВО и напугать украинцев, поэтому поднимают в воздух большое количество ракетоносителей.

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Свитан объяснил, зачем РФ возобновила массированные ракетные удары/ Минобороны РФ, скрин

Российские захватчики не могут так массированно ударить ракетами по Украине, как они делали это раньше. Но во время одной из последних атак они намеренно подняли в воздух большое количество ракетоносителей – до десяти самолетов Ту-95 и несколько Ту-160. Такие самолеты вместе могли бы нести до 100 ракет, но выпустили около двадцати – украинская ПВО сбила почти все, кроме трех.

Страна-агрессор РФ намеренно для такого небольшого количества ракет подняла в воздух столько самолетов – таким образом российские оккупанты пытались запустить информационно-психологическую спецоперацию, чтобы рассредоточить украинскую систему ПВО и напугать украинцев. Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью ТСН.uа.

По словам эксперта, по состоянию на это время Россия не имеет возможности запустить по Украине сто ракет одновременно. В РФ сейчас проблемы с крылатыми ракетами. Поэтому сейчас российские захватчики могут выпускать одновременно лишь около 20 ракет плюс-минус пять, говорит Свитан.

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Кто такой Роман Свитан Роман Свитан – 4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Тем не менее россияне активно делают вид, будто бы они могут массированно ударить по Украине. Именно для этого в воздух поднимали одновременно много ракетоносителей.

"Вероятнее всего, это была информационно-психологическая спецоперация, в которую были включены и российские СМИ. Было поднято большое количество ракетоносителей, до десяти самолетов Ту-95, несколько Ту-160. Все эти самолеты могли бы выпустить более 100 ракет, если бы взяли их на борт. Но выпустили, вероятнее всего, лишь два десятка, несколько ракет не долетели, а из тех, которые долетели, 15 было сбито, 3 прошли. Всего мы увидели на территории Украины 18 ракет", – рассказал Свитан.

Эксперт отмечает, что вероятнее всего подъем ракетоносителей – это было ИПСО, чтобы запутать и рассредоточить украинскую систему ПВО. Часть самолетов российские оккупанты подняли для отвлечения внимания.

Ракетные удары РФ по Украине

В ночь на 28 апреля российские оккупанты атаковали Украину ракетами. В частности, ракетный удар был нанесен по Умани Черкасской области. Одна из ракет ударила в многоэтажку – там был разрушен подъезд и вспыхнул пожар. Также прилет был по складским зданиям в городе. В целом 23 человека погибли, из них шестеро – дети. Также в результате ракетной атаки пострадали по меньшей мере 18 человек, из них 9 находятся в больнице.

В ночь на 1 мая РФ атаковала Украину ракетами и дронами. В столице воздушная тревога длилась около трех часов. Оккупанты атаковали комплексно-одновременно крылатыми ракетами и дронами. Всего было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины уничтожено 15.

Враг в ночь на 1 мая в частности атаковал Павлоград на Днепропетровщине. В результате вражеских обстрелов сообщалось о 25 раненых, среди них трое детей. В Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар. В жилом районе повреждены 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 учреждений школьного и дошкольного образования, 5 магазинов.

Ранее сообщалось, что недавний ракетные обстрелы территории Украины российские оккупанты совершили после того, как за прошедшие шесть недель собрали новый запас, заявил преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете, бывший офицер британской военной разведки Фрэнк Ледвидж. Он считает, что РФ может попытаться изменить цели ракетных ударов.

Смотрите видео о массированном ракетном ударе по Украине в ночь на 28 апреля:

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