Под Бахмутом погибли два канадских добровольца - к ним в бункер попал снаряд

В боях под Бахмутом погибли добровольцы из Канады – 27-летний Кайл Портер и 21-летний Коул Зеленко. Они служили в Интернациональном легионе.
Как сообщает канадское издание CBC News, житель Калгари Кайл Портер и Кол Зеленко из города Сейнт-Кетринс погибли от артиллерийского огня 26 апреля, когда вместе с группой украинских военных участвовали в боевой операции по удержанию ключевого маршрута поставки в Бахмут.
"Портер, Зеленко и еще по меньшей мере трое украинских военных нашли укрытие в укрепленном бункере, но в него было прямое попадание снаряда. Все погибли", – рассказал командир военнослужащих.
Ранее Портер и Зеленко служили в Вооруженных силах Канады, а перед приездом в Украину ушли в отставку.
По информации издания, тело Зеленко удалось найти и доставить в Харьков, а тело Портера до сих пор ищут.
По неофициальным подсчетам CBC News, добровольцы стали четвертым и пятым гражданами Канады, погибшими в Украине с начала российского полномасштабного вторжения.
Как сообщал Главред, в боях за Бахмут Донецкой области погиб 26-летний американский доброволец Купер "Харрис" Эндрюс. Он был членом Иностранного легиона, а позже - Комитета сопротивления. Эндрюс попал в засаду российских войск, когда защищал эвакуированных.
Кроме того, в боях с российскими оккупантами в Украине погиб польский доброволец, командир взвода в Иностранном легионе.
Погибший польский воин по имени Михал защищал Украину с апреля прошлого года, недавно он получил орден "За мужество" из рук президента Украины Владимира Зеленского. Через месяц у Михала должен был закончиться контракт, воин собирался вернуться на родину и снова служить в Войске Польском, а приобретенный боевой опыт передавать сослуживцам.
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