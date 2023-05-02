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Под Бахмутом погибли два канадских добровольца - к ним в бункер попал снаряд

Анна Ярославская
2 мая 2023, 07:03 обновлено 2 мая, 07:08
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27-летний Кайл Портер и 21-летний Коул Зеленко погибли от артиллерийского огня 26 апреля, когда вместе с группой украинских военных выполняли боевое задание.

Флаг Канады, свеча
В боях за Украину погибли два добровольца из Канады / Фото: pixabay.com, УНИАН

В боях под Бахмутом погибли добровольцы из Канады – 27-летний Кайл Портер и 21-летний Коул Зеленко. Они служили в Интернациональном легионе.

Как сообщает канадское издание CBC News, житель Калгари Кайл Портер и Кол Зеленко из города Сейнт-Кетринс погибли от артиллерийского огня 26 апреля, когда вместе с группой украинских военных участвовали в боевой операции по удержанию ключевого маршрута поставки в Бахмут.

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"Портер, Зеленко и еще по меньшей мере трое украинских военных нашли укрытие в укрепленном бункере, но в него было прямое попадание снаряда. Все погибли", – рассказал командир военнослужащих.

Ранее Портер и Зеленко служили в Вооруженных силах Канады, а перед приездом в Украину ушли в отставку.

Кайл Портер и Коул Зеленко
Кайл Портер и Коул Зеленко служили в Интернациональном легионе / скриншот

По информации издания, тело Зеленко удалось найти и доставить в Харьков, а тело Портера до сих пор ищут.

По неофициальным подсчетам CBC News, добровольцы стали четвертым и пятым гражданами Канады, погибшими в Украине с начала российского полномасштабного вторжения.

Как сообщал Главред, в боях за Бахмут Донецкой области погиб 26-летний американский доброволец Купер "Харрис" Эндрюс. Он был членом Иностранного легиона, а позже - Комитета сопротивления. Эндрюс попал в засаду российских войск, когда защищал эвакуированных.

Кроме того, в боях с российскими оккупантами в Украине погиб польский доброволец, командир взвода в Иностранном легионе.

Погибший польский воин по имени Михал защищал Украину с апреля прошлого года, недавно он получил орден "За мужество" из рук президента Украины Владимира Зеленского. Через месяц у Михала должен был закончиться контракт, воин собирался вернуться на родину и снова служить в Войске Польском, а приобретенный боевой опыт передавать сослуживцам.

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