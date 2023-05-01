РФ готовит новый ракетный удар: британский офицер-разведчик рассказал о вероятных целях

Недавние ракетные обстрелы территории Украины российские оккупанты совершили после того, как за прошедшие шесть недель собрали новый запас, заявил преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете, бывший офицер британской военной разведки Фрэнк Ледвидж.
"Возможно, какое-то количество изготовили, еще какое-то взяли со складов, может, что-то получили из Ирана. Этого им хватит для относительно небольшой ракетной атаки национального масштаба, но уже не такого [размаха], как в 2022 году", — подчеркнул он в интервью NV.
Россия пытается запугать Украину, но после того как украинцы выстояли несмотря на тяжелую зиму, оккупанты своей цели не достигнут в будущем, говорит эксперт.
Вместе с тем он считает, что РФ может попытаться изменить цели ракетных ударов. Но высшее командование России не позволит себе такой шаг, уверен он и прогнозирует продолжение массированных ударов.
"Вряд ли там согласятся с тем, что их кампания полностью провалилась и единственное, что удалось сделать – это истощить запасы дорогих и военно значимых ракет", – добавил Ледвидж.
Ракетные атаки РФ
Напомним, ночью 1 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетного удара российских оккупантов.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что работали силы украинской ПВО.
В Киевской ГВА также подтвердили работу сил ПВО. В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.
Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 15.
Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о погибших и раненых в Днепре, Умани и Украинке в результате вражеского обстрела в ночь на пятницу.
"Днепр, Умань и Украинка (Киевская область). Жилые дома снова поражены российскими ракетами", – написал он. По его словам, в Умани две ракеты повредили три многоэтажки.
Утром в пятницу, 28 апреля, Вооруженные силы Украины сбили 21 из 23 вражеских крылатых ракет, а также 2 БПЛА, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
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