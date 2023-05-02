"Я против убийства вами детей": спикер Конгресса США жестко осадил пропагандиста РФ

Андрей Ермак уже поблагодарил Кевина Маккарти за поддержку Украины.

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Кевин Маккарти жестко ответил пропагандистам РФ / Facebook/kevinomccarthy, УНИАН

Cпикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти подловил на лжи российского пропагандиста. Который пытался задать ему вопрос с критикой помощи Запада Украине.

Инцидент произошел на брифинге в Израиле, куда Маккарти прибыл с визитом. Видео уже опубликованы в Сети.

При этом пропагандист РФ начал утверждать, что Маккарти дескать не поддерживает отправку военной и финансовой помощи в Украину.

видео дня

В ответ американский политик жестко осадил лживого россиянина и напомнил о том, что в Украине оккупанты РФ убивают детей и женщин.

"Я голосую за помощь Украине. Я поддерживаю помощь Украине. Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной, я тоже не поддерживаю убийство вами детей", – сказал он.

Cпикер палаты представителей Конгресса США также убежден в том, Россия должна вывести свои войска из Украины.

"Вы должны уйти. Мы будем продолжать поддерживать, потому что весь мир видит то, что происходит таким, каково оно есть", – добавил Маккарти.

Реакция Украины

На инцидент уже отреагировали в Украине. В частности, его прокомментировал В частности, его прокомментировал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Он поблагодарил Кевина Маккарти за поддержку Украины и совершенно точный ответ российскому пропагандисту.

"Благодарю спикера Палаты представителей Конгресса США, республиканца Кевина Маккарти за четкий ответ российскому "журналисту" о помощи для Украины", – написал Ермак в Telegram.

Напомним, ранее США объявили о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.

Кроме того, на состоявшейся одиннадцатой встрече союзников Украины по обороне в формате "Рамштайн" в Германии было объявлено, что участники "Рамштайна" передали Украине более 230 танков, более 1550 единиц бронетехники и другое оборудование.

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