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Россия приближается к Нюрнбергу II: Резников рассказал о результатах Рамштайна-11

Сергей Кущ
22 апреля 2023, 15:26 обновлено 22 апреля, 15:26
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Главы Минобороны Украины Алексей Резников в Twitter отметил, что наказание для преступников приближается с каждым днем.
Путин, Резников
Путин, Резников / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" не только помогает поставками для ВСУ. Это также приближает к привлечению России к ответственности за ее преступления.

Главы Минобороны Украины Алексей Резников в Twitter отметил, что наказание для преступников приближается с каждым днем.

"Результаты Рамштайна-11: Россия приближается к Нюрнбергу II. Каждая встреча в таком формате не только дает больше полезных подарков для украинской армии, но и направлена на привлечение преступников к ответственности", - написал Резников.

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Ранее сообщалось, что в следующем месяце Дания собирается поставить Украине самоходные артиллерийские установки Caesar. Кроме того, к лету страна планирует начать поставки танков Leopard 1. Об этом сообщил и. о. министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

Также ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Болгарии обсуждают возможность передать Украине самолеты МиГ-29. Но сделать это смогут только "без потери собственных возможностей". Так, в ведомстве заявили о возможной реализации так называемых "трехсторонних соглашений". Речь идет о том, что вместо МиГ-29, которые можно передать Украине, Болгария хочет получить от союзников более современные истребители.

Напомним, в Дании прояснили ситуацию с предоставлением Украине истребителей F-16. Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен. Дания будет принимать решение о предоставлении Украине боевых самолетов F-16 совместно с партнерами Украины. Такое решение может быть принято до лета этого года. Но первым шагом к предоставлению самолетов станет обучение украинских пилотов.

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