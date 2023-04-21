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ВСУ усилят бригадами на Abrams, Украине дадут больше ПВО: главные итоги Рамштайна-11

Алексей Тесля
21 апреля 2023, 19:18 обновлено 21 апреля, 19:22
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Сейчас наиболее важно обеспечить надежность ПВО Украины, заявил Марк Милли.
Abrams, Patriot
Подведены главные итоги заседания в рамках формата Рамштайн / Defense.gov/Joshua Taeckens, Defense.gov/John Hamilton

Наземные системы ПВО в данный момент являются наиболее необходимым видом вооружения для Украины, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Мы все полагаем, что сейчас Украина больше всего нуждается в наземных средствах ПВО", — сказал Остин по итогам заседания в формате "Рамштайн".

Он добавил, что, по его мнению, стороны, поддерживающие Украину, могут сделать больше в этой сфере.

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Важность систем ПВО для Украины

В свою очередь председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли также заявил на пресс-конференции, что "сейчас наиболее важно обеспечить надежность ПВО" Украины, гарантировать, что зенитные системы смогут поражать цели на различной высоте.

"Задача - контролировать воздушное пространство. Этого можно добиваться разными способами. Сейчас наиболее экономически эффективный и самый быстрый способ для Украины - это ПВО", — подчеркнул Милли.

Танки для Украины: ВСУ осваивают M1 Abrams

Вместе с тем Ллойд Остин заявил, что страны-участницы Контактной группы по обороне Украины предоставили Украине в течение последних месяцев более 230 танков и 1550 бронемашин.

"Всего за несколько коротких месяцев Контактная группа доставила более 230 танков, более 1550 бронемашин и другого оборудования и боеприпасов для поддержки более девяти новых бронетанковых бригад", — сказал Остин.

По его словам, союзники хотят сосредоточиться на ключевых возможностях, которые нужны Украине прямо сейчас, а также в среднесрочной перспективе.

Остин говорит, что украинские военные через несколько недель начнут обучение в Германии на американских танках M1 Abrams.

"Относительно Abrams. Я думаю, что Abrams являются самыми современными танками на сегодня. Как только они будут задействованы в боях, мы увидим, как изменится ситуация. Никто еще не учил танкистов, как управлять этой техникой, поэтому для нас это является приоритетом - научить достаточное количество бригад танкистов", — отметил Милли.

Танк M1 Abrams

M1 Abrams — основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооружённых сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств.

Назван в честь генерала Крейтона Абрамса.

М1 "Абрамс" в настоящее время является одним из наиболее тяжёлых танков, его боевая масса превысила 62 т.

За годы существования танк получил множество модернизаций. Он стал первым танком, оснащенным противотанковым снарядом с обедненным ураном, способным повредить любую другую бронетехнику иностранных армий.

М1 Abrams оснащен баллистической системой управления огнем, в основной прицел наводчика GPS встроен лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Предусмотрена газовая система защиты от пожаров и детонации боекомплекта при подбитии танка.

Вооружение М1 Abrams отличается от разных версий. В оригинальной версии использовалась 105-мм нарезная танковая пушка M68 с возможностью размещения 55 снарядов, а в модернизациях M1A1 и M1A2 используется 120 мм гладкоствольная танковая пушка M256.
Из дополнительного вооружения танк оснащается тремя пулеметами, экипаж также может хранить внутри башни винтовки типа M16 или карабины M4.

Перевооружение Воздушных сил ВСУ

Министр обороны Алексей Резников указал, что участники встречи подтвердили потребность Украины в западных самолетах как части ПВО.

"И я уверен, что у нас будут современные, поколения 4++ боевые самолеты. Но прямо сейчас мы говорим о главных потребностях – наземной ПВО. Конечно, мы обсуждаем боевые самолеты как следующий этап, но нужно будет время для обучения пилотов, инженеров и т.д. Но это будет сделано", — заявил он.

Резников подчеркнул, что на данный момент еще не принято решение о том, какой именно западный самолет станет основой будущих украинских Военно-воздушных сил.

В Польше создадут Центр техобслуживания Leopard 2

На полях заседания в формате "Рамштайн" в пятницу встретились участники "танковой коалиции", подписан протокол о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания танков Leopard 2.

"Состоялась встреча "танковой коалиции". Благодарен немецким и польским коллегам Борису Писториусу и Мариушу Блащаку за их непоколебимую поддержку Украины. Сегодня мы подписали протокол о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания основных боевых танков Leopard 2 Украины. Это будет способствовать укреплению нашего сотрудничества и возможностей украинских защитников", — уточнил Резников.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что в следующем месяце Дания собирается поставить Украине самоходные артиллерийские установки Caesar. Кроме того, к лету страна планирует начать поставки танков Leopard 1. Об этом сообщил и. о. министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

Также ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Болгарии обсуждают возможность передать Украине самолеты МиГ-29. Но сделать это смогут только "без потери собственных возможностей". Так, в ведомстве заявили о возможной реализации так называемых "трехсторонних соглашений". Речь идет о том, что вместо МиГ-29, которые можно передать Украине, Болгария хочет получить от союзников более современные истребители.

Напомним, в Дании прояснили ситуацию с предоставлением Украине истребителей F-16. Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен. Дания будет принимать решение о предоставлении Украине боевых самолетов F-16 совместно с партнерами Украины. Такое решение может быть принято до лета этого года. Но первым шагом к предоставлению самолетов станет обучение украинских пилотов.

Больше новостей:

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