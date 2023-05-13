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Начинается решающее сражение, полным успехом ВСУ станет уничтожение Крымского моста – Пионтковский

Андрей Ганчук
13 мая 2023, 17:33 обновлено 13 мая, 17:34
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Агрессор Россия не сможет удерживать оккупированный Крым в случае уничтожения Крымского моста, отметил российский политолог Андрей Пионтковский.
Пионтковский, Крымский мост
Получение Украиной ракет Storm Shadow поможет уничтожить Крымский мост - Пионтковский / Коллаж скриншот YouTube

Передача Украине ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow облегчит ВСУ задачу по уничтожению Крымского моста. Если эстакады больше не будет, оккупанты России не смогут удерживать Крым. Начинается решающее сражение в войне. Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский.

В интервью журналистке Алесе Бацман он рассказал о том, что большинство военных экспертов придерживаются точки зрения, согласно которой показателем абсолютного успеха ВСУ в войне станет уничтожение Крымского моста.

По его словам, в таком случае оккупанты РФ не смогут удерживать полуостров, а выход из Крыма станет для Москвы серьезным политическим ударом.

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"Решающим будет то сражение, которое сейчас вот начинается на наших глазах, и для большинства военных экспертов вот маркером… полного успеха Украины является такое событие как уничтожение Крымского моста. Вот оно как раз делается более вероятным и легче осуществимым… с передачей ракет Storm Shadow, в том числе… это событие сделает невозможной оборону Крыма…", - подчеркнул Андрей Пионтковский.

Уничтожение Крымского моста

В середине апреля американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина уже способна начать военную операцию по освобождению захваченного Крыма.

По его мнению, первым шагом может стать изоляция Крымского полуострова путем удара по Крымскому мосту и уничтожения базы Черноморского флота.

Полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан в интервью Главреду сказал, что Крымский мост однозначно станет целью для ВСУ.

По его мнению, именно удар по "мосту Путина" может дать старт контрнаступательной операции армии Украины.

Советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро опубликовал карту, на которой можно увидеть, что радиус действия ракет Storm Shadow позволяет наносить удары по Крыму, Крымскому мосту и тылу оккупантов России в Украине.

По слова Массаро, ракеты позволят достичь побед на фронте.

Смотрите видео, в котором Андрусив назвал сценарий освобождения Крыма

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Андрей Пионтковский Крымский мост война России и Украины
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