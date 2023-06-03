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"Разжигатель войны не я, а Путин": Шольц поставил на место пророссийских активистов

Алина Дембицкая
3 июня 2023, 23:02 обновлено 3 июня, 23:31
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Канцлер ФРГ заявил, что протестующие признали бы Путина разжигателем войны и сказали бы это, если бы имели "хоть какой-то здравый смысл".
Шольц
Шольц поставил на место пророссийских активистов / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, скриншот из видео

Канцлер Германии Олаф Шольц поставил на место пророссийских активистов, которые попытались заглушить речь канцлера на митинге партии СДПГ.

Как сообщает Bild, кроме обычных граждан, на мероприятие пришли около 100 пророссийских активистов, которые выкрикивали лозунги против предоставления оружия Украине, пытались освистать Шольца. Они называли немецкого канцлера "разжигателем войны", "лжецом" и "бандитом". Активисты требовали "мира без оружия" и кричали: "убирайтесь прочь!".

"Это я разжигатель войны? Разжигатель войны - это Путин, он вошел в Украину с 200 тысячами солдат. Он рискует жизнями своих граждан ради своих империалистических мечтаний. Путин хочет уничтожить и завоевать Украину", - сказал Шольц.

Канцлер ФРГ заявил, что протестующие признали бы Путина разжигателем войны и сказали бы это, если бы имели "хоть какой-то здравый смысл".

Смотрите видео с речью Шольца в нашем телеграмм-канале:

шольц промова
Шольц поставил на место пророссийских активистов / скриншот

Он добавил, что Путин убил много граждан, в том числе детей и стариков. Кроме того, Шольц отметил, что мир и свобода находятся под угрозой из-за этой агрессивной войны.

Заявления Шольца о войне России против Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что развязанная страной-оккупантом Россией война против Украины зашла в тупик. По его словам, западный мир не будет давить на Киев, чтобы Украина шла на компромисс с Москвой. Он призвал Путина вывести войска с территории украинского государства, чтобы можно было запустить диалог.

Также Шольц заявлял, что он не верит в скорое завершение войны в Украине и не исключил реализации сценария затяжных боевых действий. При этом он уверен: мир в Украине невозможен до тех пор, пока Россия не заберет свои войска.

Кроме того, глава правительства Германии Шольц рассказал, что он продолжает общаться с Путиным по телефону. Иногда они говорят без переводчика, а Путин ведет себя подчеркнуто вежливо.

Смотрите видео о том, что произошло с диктатором и почему тот потерял последний здравый смысл:

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