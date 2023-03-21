"Путин - вежливый человек": Шольц рассказал о своих разговорах с Путиным

Канцлер Германии признался, что регулярно разговаривает с президентом страны-агрессора и оккупанта Владимиром Путиным.

Олаф Шольц рассказал о своих разговорах с Путиным / Фото ua.depositphotos.com, сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что регулярно разговаривает с Владимиром Путиным. Причем российский диктатор очень вежлив в телефонных разговорах с ним.

По словам Шольца, его разговоры с президентом страны-агрессора продолжаются час-полтора.

"Иногда на немецком, иногда с переводом. И да, Путин в этих разговорах вежливый человек. Мы называем друг друга по имени", — сказал канцлер в интервью Rheinische Post.

видео дня

Шольц дал понять, что между ним и Путиным сохраняются "вопиющие различия во мнениях". Политик заявил, что солидарность западных стран помогает противостоять агрессии РФ.

"У нас общая политическая концепция с США. И Европейский Союз демонстрирует больше общности, чем это видно внешнему миру", — резюмировал он.

Как сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не верит в скорое окончание войны в Украине. Также он подчеркнул, что мир невозможен без вывода российских войск с украинских территорий.

Ранее в марте канцлер Германии говорил, что война, которую развязала страна-агрессор Россия против Украины, зашла в тупик. Однако страны-партнеры не будут давить на украинцев и не будут заставлять их идти на неудобные компромиссы с РФ.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.

Как объяснил бывший судья Международного уголовного суда в Гааге Владимир Василенко, ордер обязывает Владимира Путина явиться в Гаагский суд для дачи показаний, если же диктатор этого не сделает, то Интерпол объявит его в международный розыск.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.

Другие новости: