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Последствия будут страшными: эколог рассказал, чего ждать Украине после подрыва Каховской ГЭС

Анна Ярославская
8 июня 2023, 11:40 обновлено 8 июня, 11:50
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Ситуация после подрыва Каховской ГЭС очень сложная. Сейчас власти пытаются спасти жизни людей, а после этого начнется самое трудное - ликвидация последствий.
Каховская ГЭС
Эколог объяснил последствия подрыва Каховской ГЭС / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Telegram

В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, спровоцировав экологическую катастрофу. Последствия будут катастрофическими для всего Юга Украины.

Как рассказал в интервью ТСН эколог Национального экологического центра Александр Соколенко, ситуация после подрыва Каховской ГЭС очень сложная. Сейчас власти пытаются спасти жизни людей, которые оказались в зоне затопления, а после этого начнется самое трудное - ликвидация страшных последствий.

По его словам, проблемы с водой возникнут в населенных пунктах - от Запорожья и ниже по Днепру, которые брали питьевую воду из водохранилища.

Водой затопило все - многочисленные кладбища, выгребные ямы, свалки. Не обошла стороной вода и могильники, где были захоронены какие-то химические вещества.

"Все это в воде Днепра и сейчас смывается в Черное море. Да, это настоящая экологическая катастрофа. Конечно, когда вода спадет, нужно будет делать исследования и анализы состояния воды в этой приморской части Днепра. Но проблема в том, что сейчас там не везде есть доступ. Например, на левом берегу Днепра его нет, потому что пока там стоят оккупационные российские войска, полноценный мониторинг невозможен", - объяснил эксперт.

Устроив искусственный потоп, российские оккупанты уничтожили местную экосистему. Существенно или полностью разрушены три уникальных природных объекта.

"Водой фактически смыта и уничтожена Днепровская дельта - между Каховкой и Лиманом, где находится Национальный Нижнеднепровский природный парк. Что от него уцелеет, сказать сейчас трудно, но ничего утешительного пока нет", - говорит эколог.

По его словам, в дельте Днепра и на прилегающих территориях сохранились типичные и редкие группировки пойменных лесов, болот, лугов, песчаных степей, степных склонов Днепра и балок. А еще 12 редких типов растительности, которые включены в Зеленую книгу Украины. Там было зафиксировано проживание более 70 видов животных и более 30 видов уникальных растений. Сейчас все это затоплено.

Рядом с Лиманом есть еще два объекта природно-заповедного фонда, которые тоже, скорее всего, пострадали от подрыва Каховского водохранилища. Речь идет о Национальном природном парке и региональном ландшафтном парке на Кинбурнской косе.

"Стоит понимать, что государством охранялась не просто Кинбурнская коса, но и морская акватория вокруг этого объекта. Там обитают ценные виды морской фауны. Сейчас, после подрыва Каховской ГЭС, очень большие объемы пресной воды попадают в море, что может негативно повлиять именно на морскую фауну, происходит опреснение воды вокруг Кинбурнской косы. Также очень много речной фауны попадает в море, например, рыба. Ее вымывает течением из Каховского водохранилища - рыба будет вымирать и гнить, а все это приведет к существенному биологическому ухудшению состояния воды, в частности в Черном море, Днепре и вокруг Кинбурнской косы", - объяснил Соколенко.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов считает, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции по приказу российского диктатора Владимира Путина. Такое указание точно отдавалось из кабинета президента РФ, ведь такие решения не принимаются на других уровнях, даже на уровне министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что разрушение Каховской ГЭС было бы невозможным, если бы российская армия не вторглась в Украину, а потому именно страна-агрессор РФ ответственна за то, что произошло.

Смотрите видео - Что сделал мир, чтобы предупредить трагедию на Каховской ГЭС:

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