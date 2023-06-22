'Тревога вдвое сильнее': эксперт объяснил, чем грозит ядерное оружие России в Беларуси

Минск уже давно и полностью зависит от Москвы, а Лукашенко - от Путина, отмечает Александр Сотник.

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/ коллаж: Главред, фото: Facebook, российские СМИ

Главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник в интервью Главреду рассказал, зачем Россия разместила тактическое ядерное оружие в Беларуси.

"Во-первых, перемещением тактического ядерного оружия Россия все больше всасывает в себя Беларусь. Путин замазывает Минск ядерной темой, тем самым, сильнее притягивая Беларусь к себе. Во-вторых, размещением ядерного арсенала в Беларуси Путин якобы говорит: если оттуда полетит-это не мы. Тем более Лукашенко постоянно подыгрывает ему. Он давно отдался Путину. Диктаторы играют в свою игру, в свой пинг-понг", - рассказывает эксперт.

Он также подчеркнул, что Минск уже давно и полностью зависит от Москвы.

"Поэтому Лукашенко подыгрывает Путину и говорит: ядерное оружие – мое, это я буду принимать решение и ужасное. Они устроили парный конферанс, но все прекрасно понимают, что решение в случае применения оружия будет исходить из Кремля. Все понимают, что из Беларуси к тому же Вильнюса совсем другое подлетное время, хотя есть и Калининград. И когда ядерное оружие будет нацелено на Польшу и страны Балтии сразу с двух сторон, тревога будет уже вдвое сильнее", - подытожил Сотник.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник – творческое имя-Саша Сотник)-писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Смотрите видео, в котором Сотник рассказал, как в Кремле боятся контрнаступления ВСУ:

Ядерное оружие России в Беларуси

Напомним, что Лукашенко похвастался, что в Беларусь привезли ядерное оружие от Путина. Российский диктатор Александр Лукашенко заявил, что страна-агрессор Россия начала поставлять в Беларусь тактическое ядерное оружие.

Подоляк прокомментировал ядерные угрозы Лукашенко. Директор Беларуси Александр Лукашенко пытается создать для агрессора России возможности влияния на развязанную против Украины войну, считает Михаил Подоляк.

Россия разместит в Беларуси ядерное оружие. Агрессорка Россия не передает Беларуси тактическое ядерное оружие – полный контроль над вооружениями останется за Москвой, сказал глава Сергей Шойгу.

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