Оккупанты собрали 50 тысяч войск: в СМИ рассказали, где РФ готовит наступление

В материале говорится, что контрнаступление оккупантов в Курской области начнется в ближайшие дни.

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РФ накапливает резервы / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

Оккупанты собрали немало резервов на Курском направлении

Враг готовится к контрнаступлению

Наступление РФ может начаться в ближайшее время

Российские оккупанты собрали 50-тысячную группировку на Курском направлении, включая северокорейские войска. Об этом говорится в материале The New York Times.

В СМИ цитируют американских и украинских официальных лиц, которые отмечают, что РФ готовится к наступлению, направленному на возвращение территории в Курской области.

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"В новой американской оценке говорится, что Россия нарастила силы, не отводя солдат с востока Украины, что позволяет Москве наступать на нескольких фронтах одновременно.", - пишут в NYT.

В издании добавляют, что российские оккупанты атакуют позиции ВСУ ракетными ударами и артиллерийским огнем, однако захватчики РФ еще не начали масштабного наступления.

"Украинские официальные лица говорят, что ожидают такой атаки с участием северокорейских войск в ближайшие дни. Сейчас северокорейцы тренируются вместе с российскими войсками в крайней западной части Курска", - подчеркнули журналисты в материале.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Что известно о The New York Times? The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Операция в Курской области - новости по теме

Как ранее писал Главред, во время операции в Курской области Десантно-штурмовым войскам ВСУ удалось ликвидировать почти 8 тысяч российских солдат. Санитарные и безвозвратные потери среди оккупантов составили 7980 человек. Также нашим десантникам удалось уничтожить и повредить в Курской области немало вражеской техники.

Военный эксперт Роман Свитан рассказывал, что украинские защитники могут отойти из Курской области только в случае увеличения сил россиян. При этом он подчеркнул, пока что отход ВСУ на украинскую территорию не рассматривается.

Денис Попович сообщал, Курская операция ВСУ продолжается и успешно выполняет свои ключевые задачи. Прежде всего операция в Курске заставила оккупантов перебросить свои силы с Донбасса, что, в свою очередь, ослабило их наступление на востоке.

Во-вторых, боевые действия в Курской области позволяют украинским силам пополнять обменный фонд российскими военнопленными.

В-третьих, по мнению Поповича, операция ВСУ в Курской области России значительно укрепила позиции Украины на любых будущих переговорах.

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