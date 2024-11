Оккупанты собрали 50 тысяч войск: в СМИ рассказали, где РФ готовит наступление

Ключевые тезисы:

Российские оккупанты собрали 50-тысячную группировку на Курском направлении, включая северокорейские войска. Об этом говорится в материале The New York Times.

В СМИ цитируют американских и украинских официальных лиц, которые отмечают, что РФ готовится к наступлению, направленному на возвращение территории в Курской области.

В издании добавляют, что российские оккупанты атакуют позиции ВСУ ракетными ударами и артиллерийским огнем, однако захватчики РФ еще не начали масштабного наступления.

"Украинские официальные лица говорят, что ожидают такой атаки с участием северокорейских войск в ближайшие дни. Сейчас северокорейцы тренируются вместе с российскими войсками в крайней западной части Курска", - подчеркнули журналисты в материале.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.