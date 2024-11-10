Накроет туман и будет падать мелкий дождь: где в Украине ожидается антициклон

По словам Диденко, ветер восточных направлений будет небольшой или умеренный.

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Какой будет погода в понедельник / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой погода будет 11 ноября

Где возможны мелкие осадки

Какая температура воздуха будет 11 ноября в Киеве

Понедельник в Украине и в дальнейшем будет находиться под влиянием антициклона, поэтому 11 ноября осадки будут мелкими и только в некоторых регионах. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, мелкие осадки возможны в восточной части Украины.

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"В западных областях предусматриваются красивые, однако коварные для водителей, туманы. Внимательно!", - написала Диденко.

Она добавляет, что температура воздуха особо не меняется, а вот ветер восточных направлений, небольшой или умеренный.

Наталка Диденко / Инфографика: Главред

"Ночью в Украине +3...+4 градуса, днем +4...+7 градусов, в южной части +6...+9, на юге Крыма +10...+12 градусов. В Киеве 11-го ноября осадков не ожидается, ночью +2...+4, днем +4...+6 градусов.", - отметила синоптик.

При этом она добавила, что с 15 ноября осадков в Украине станет больше.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на синоптика "Укргидрометцентра" Наталью Птуху, погода в Украине до 14 ноября будет сухой. Ночью возможны заморозки, а днем температура воздуха будет держаться на уровне около +9 градусов. Но после 14 ноября погодные условия могут измениться. Ожидается, что после этой даты в наше государство могут прийти атмосферные фронты с зимним характером.

Недавно Наталка Диденко предупреждала о том, что в Украине практически не будет осадков. Местами может быть даже солнечная погода. Ночью небольшой мороз ожидается в западных областях. Днем температура воздуха 9-10 ноября повысится до 7 градусов тепла.

Метеоролог Игорь Кибальчич сообщал, что погода в Украине 10 октября будет формироваться под влиянием малоподвижного европейского антициклона "Zayyan". Поэтому по всей территории нашей страны ожидается тихая и спокойная погода, без осадков и опасных метеорологических явлений. Осадки возможны лишь в одной области - Одесской. Там ожидаются местами небольшие дожди.

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