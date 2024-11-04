Влупит 5-градусный мороз и засыплет снегом: регионы, где будет худшая погода

Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины будут сильные порывы ветра и туман.

https://glavred.info/synoptic/vlupit-5-gradusnyy-moroz-i-zasyplet-snegom-regiony-gde-budet-hudshaya-pogoda-10611236.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 5 ноября / фото: pexels

Вы узнаете:

Где будут сильные порывы ветра

В каких областях ожидается снег

Когда синоптики прогнозируют потепление

Погода в Украине 5 ноября будет местами снежной. Также будет морозная погода, об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во многих областях будут сильные порывы ветра - 15-18 м/с. Синоптики также прогнозируют туман.

видео дня

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что во многих областях Украины будет ветрено и холодно. Температура днем повысится максимум до 8 градусов тепла, а ночью опустится до -4 градусов. Уже 6-7 ноября в страну придет потепление.

Что известно о Наталье Диденко / Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 5 ноября / фото: ventusky

Погода 5 ноября

В Украине 5 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег в восточных областях. В западных областях будет туман. Ветер в этот день будет западный и северо-западный со скоростью 5-10 м/с. В юго-восточных и восточных областях ожидаются сильные порывы ветра - 15-18 м/с.

"Температура ночью 0-5° мороза; днем 3-8° тепла, на востоке страны 0-5° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -3

По данным meteoprog, 5 ноября в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +1...+10 градусов. Самая низкая температура будет в Харьковской области. Там температура воздуха опустится до -3...+3 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 5 ноября / фото: meteoprog

Погода 5 ноября в Киеве

В Киеве 5 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 5-7° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 5 ноября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Недавно Главред рассказывал, когда ожидается сильное похолодание. Синоптики предупреждают, что уже скоро в Украину вернутся сильные порывы ветра.

Синоптик Наталка Диденко сообщала, что 30 октября, в Украине в некоторых регионах ожидаются дожди, но сохранится теплая погода. Небольшие дожди возможны: в западных областях, в Винницкой, Черкасской, в Житомирской, в Киевской и Черниговской областях.

Также Диденко писала, что за несколько дней произойдут изменения погодных условий. Во второй половине недели ожидается усиление ветра до штормовых порывов. А уже со следующих выходных, 2-3 ноября, придет ощутимое похолодание.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред