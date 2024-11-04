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Будут снег и мороз, ветер будет сдувать с ног: в Украине резко ухудшится погода

Алёна Воронина
4 ноября 2024, 10:24
2017
Температура воздуха будет опускаться до -4 градусов. Ветер усилится до опасных значений.
Погода, снег
Погода в Украине резко ухудшится - снег и мороз будут в большинстве областей/ УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине с 4 по 10 ноября
  • Когда в Украине будет дождь и мокрый снег
  • К каким еще опасным погодным явлениям стоит быть готовыми

Погода в Украине на протяжении недели, с 4 по 10 ноября, будет преимущественно сухой и умеренно теплой, но в понедельник ожидается прохождение активного циклона.

В большинстве областей нашего государства испортится погода из-за штормового северо-западного циклона. Ветер усилится до опасных значений. Также будут резкие колебания атмосферного давления и осадки в смешанной форме (дождь с мокрым снегом и снежная крупа). Таким прогнозом погоды поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

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В то же время от предупредил, что такие погодные условия будут сохраняться только в понедельник, а со вторника, 5 ноября, и до конца недели погодные условия будут диктовать антициклон и высокое атмосферное давление, поэтому осадков не предвидится, ночью местами возможны туманы.

Погода в Украине 4 ноября

В понедельник, 4 ноября, под влиянием активного "ныряющего" циклона, в Украине ожидается неустойчивая погода. На Левобережье, а также местами в западных областях пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снежной крупы. Ожидается усиление северо-западного ветра до 17-24 м/с (за исключением Закарпатья). Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, днем +6...+11, на северо-востоке и в Карпатах 0...+5 градусов.

Погода в Украине 4 ноября
Погода в Украине 4 ноября/ meteoprog

Погода в Украине 5 ноября

Во вторник, 5 ноября, в Украине существенных осадков не предвидится. Лишь ночью в восточной части, днем также местами в северных регионах пройдет небольшой мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, на востоке ночью сохранятся отдельные порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...+1 градус, днем +3...+8, на северо-востоке около 0 градусов.

Погода в Украине 5 ноября
Погода в Украине 5 ноября/ meteoprog

Погода в Украине 6 ноября

В среду, 6 ноября, ночью местами в северных и центральных регионах пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем по всей Украине ожидается сухая и спокойная погода. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...+1 градус, днем +5...+10, в северо-восточной части 0...+5 градусов.

Погода в Украине 6 ноября
Погода в Украине 6 ноября/ meteoprog

Погода в Украине 7 ноября

В четверг, 7 ноября, под влиянием антициклона по всей территории Украины ожидается сухая и спокойная погода. В западных областях ночью и утром местами будет возникать туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2...+3 градуса, днем +7...+12, на востоке +2...+7 градусов.

Погода в Украине 7 ноября
Погода в Украине 7 ноября/ meteoprog

Погода в Украине 8 ноября

В пятницу, 8 ноября, сохранится погода без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в восточной части западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4 градуса, днем +8...+13.

Погода в Украине 9 ноября

В субботу, 9 ноября, сохранится погода без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с; в западных регионах переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4 градуса, днем +8...+13.

Погода в Украине 10 ноября

В воскресенье, 10 ноября, на всей территории Украины продолжит господствовать антициклон. Поэтому ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...+5 градусов, днем +8...+13.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что всю Украину будет засыпать снегом - синоптики назвали дату резкого потепления. Почти во всех областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра.

Также ранее Главред сообщал, что в Украину ворвалась почти 6-балльная буря - как долго будет "трясти" страну. Уже через несколько дней страна окажется под влиянием новой магнитной бури.

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