Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Трамп хочет заключить перемирие между РФ и Украиной в первый день президентства - NBC

Руслана Заклинская
13 декабря 2024, 22:58
76
Команда Трампа ведет переговоры с Белым домом и украинскими чиновниками относительно возможных путей прекращения войны в Украине.
Трамп хочет заключить перемирие между РФ и Украиной в первый день президентства - NBC
Трамп серьезно настроен добиться перемирия в первый день своего президентства / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Главное:

  • Трамп настроен на достижение перемирия в первый день своего президентства
  • Команда Трампа ведет переговоры с Белым домом и украинскими чиновниками
  • Неизвестно, удастся ли Трампу убедить Путина прекратить боевые действия

Дональд Трамп серьезно настроен добиться прекращения огня в первый день президентства. Команда избранного президента США ведет переговоры с представителями Белого дома и украинскими чиновниками относительно возможных путей завершения войны с Россией. Об этом пишет NBC News.

Несмотря на решительные обещания Трампа как можно быстрее закончить войну, остается неясным, сможет ли он убедить Владимира Путина прекратить боевые действия. Также не известно, были ли контакты команды Трампа с российским правительством по этому вопросу.

видео дня

Советник действующего президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько разговоров со своим преемником Майком Уолтцем. Во время этих бесед обсуждались текущие вопросы, но стратегия завершения войны и вопросы перемирия пока не поднимались.

Источники отмечают, что такие переговоры позволят команде Трампа быть готовыми к действиям администрации Байдена по Украине до инаугурации нового президента США в январе.

"Трамп очень серьезно настроен на то, чтобы добиться прекращения огня в первый же день", - утверждает один из источников издания.

Хотя команда Трампа пока не представила конкретного мирного плана, последние встречи между Трампом, Зеленским и их советниками были конструктивными.

"Атмосфера взаимодействия между украинцами и командой Трампа, включая Зеленского и самого Трампа, до сих пор была положительной", - отметил еще один источник издания.

Как отмечает NBC, в Украине и в западных кругах опасались, что Трамп может рассматривать Киев как основное препятствие на пути к миру. Однако теперь его заявления указывают на то, что "он считает проблемой Путина, а не Украину".

Завершение войны в Украине при Трампе - новости по теме

Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что одним из главных приоритетов его администрации после возвращения в Белый дом будет завершение войны между Россией и Украиной.

Как сообщал Главред, недавно он признал, что достижение мира между Россией и Украиной оказалось гораздо сложнее, чем он ожидал. Кроме того, Трамп выступает против использования Украиной американских дальнобойных ракет для атак на Россию, поскольку считает, что это лишь обостряет "конфликт".

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина продолжает поддерживать контакты с командой Трампа, но конкретные шаги и инициативы будут обсуждаться уже после его инаугурации.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что пока не существует конкретного мирного плана от команды Трампа для завершения войны с Россией. Украина не получала никаких документов по этому вопросу, хотя обсуждаются различные мнения и позиции.

В то же время спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп является единственным человеком, способным остановить войну в Украине. Он верит, что это можно сделать за следующие несколько месяцев.

Читайте также:

Что известно о NBC News?

NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года.

К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Трамп новости война России и Украины мирные переговоры с Россией
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар начал резко "падать": каким будет курс валют в ближайшие дни

Доллар начал резко "падать": каким будет курс валют в ближайшие дни

23:14Экономика
Трамп хочет заключить перемирие между РФ и Украиной в первый день президентства - NBC

Трамп хочет заключить перемирие между РФ и Украиной в первый день президентства - NBC

22:58Украина
Завершение войны в 2025 году: каким будет мир в Украине - NYT

Завершение войны в 2025 году: каким будет мир в Украине - NYT

21:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Страшная трагедия": Наталья Сумская сообщила о своей потери

"Страшная трагедия": Наталья Сумская сообщила о своей потери

Гороскоп на завтра 14 декабря: Стрельцам - фантастическая прибыль, Овнам - успех

Гороскоп на завтра 14 декабря: Стрельцам - фантастическая прибыль, Овнам - успех

"Трамп готов пойти на потери с украинской стороны": политолог описал опасность для Украины

"Трамп готов пойти на потери с украинской стороны": политолог описал опасность для Украины

Запах перегара исчезнет за минуту: хитрый фокус стопроцентно поможет каждому

Запах перегара исчезнет за минуту: хитрый фокус стопроцентно поможет каждому

Китайский гороскоп на завтра 14 декабря: Кроликам - проблемы, Лошадям - успех

Китайский гороскоп на завтра 14 декабря: Кроликам - проблемы, Лошадям - успех

Последние новости

23:37

Поедет ли Путин договариваться с Зеленским о мире - неожиданный прогноз

23:36

Только не после сна: эксперт назвала точное время, когда лучше пить кофе с утра

23:14

Доллар начал резко "падать": каким будет курс валют в ближайшие дни

22:58

Трамп хочет заключить перемирие между РФ и Украиной в первый день президентства - NBC

22:43

Медсестра назвала признаки того, что человек вот-вот умрет

Вопреки угрозам Трампа США не выйдут из НАТО, но Альянс будет штормить – ЗолотарёвВопреки угрозам Трампа США не выйдут из НАТО, но Альянс будет штормить – Золотарёв
21:45

Завершение войны в 2025 году: каким будет мир в Украине - NYT

21:38

Зеленский встретится с лидерами европейских стран: Reuters узнали подробности

21:24

Крупнейший оператор фиксированной связи повышает тарифы: сколько придется платить

20:55

Цены на популярный овощ в Украине рванули вверх - подорожал уже на 22%

Реклама
20:55

Почему человек потеет: чего не хватает организму и сигнал опасности недуга

20:05

Трамп способен завершить войну: все решится в течение нескольких месяцев - Келлог

20:05

Нужно найти кролика за 7 секунд: только "настоящие детективы" увидят животное

19:31

Украину накрыло сильное похолодание: когда придет потепление и будет +7

19:31

РФ готовится к новой атаке по Украине: аналитик назвал экстремально опасные даты

19:29

Дочь путиниста Киркорова срочно покинула РФ- детали

19:28

ГПСУ развеяла мифы о поставщиках снарядов на 23 млрд: есть сертификат НАТО и многолетний опытФото

19:13

РФ может снова ударить "Орешником": эксперт назвал точную дату

19:10

Масштабная атака на Украину: сегодня был установлен абсолютный рекордмнение

19:07

И духу от мышей не останется: лучшее средство избавит от грызунов навсегда

18:58

"Целеустремленная девушка": Ольга Сумская призналась, чем занимается ее дочь

Реклама
18:35

График отключения света на 14 декабря: ограничения будут действовать значительно дольше

18:13

Существует угроза с двух сторон: в Польше объяснили отказ направлять войска в Украину

18:10

"Со своей точкой зрения": беглец Влад Яма показала, как изменился его сын

18:09

В фокусе - защита неба: Зеленский провел первое заседание Технологической Ставки

17:43

Украина превосходят РФ в артиллерии в 3 раза: ВСУ удивили заявлением

17:19

ВСУ уничтожили два плацдарма РФ: разведка Эстонии раскрыла успехи Украины на фронте

17:10

Как накрутить волосы на носки: простой вау-метод с TikTok

17:03

Только чрезвычайно умные люди найдут 3 отличия за 15 секунд: сложная загадка

17:02

Как варить рис для суши: секретная добавка гарантирует потрясающий результат

17:00

После удара РФ: Сибига призвал срочно предоставить Украине системы ПВО

16:58

Весь год будете здоровыми: что нужно сделать 14 декабря - приметы

16:56

Последнее Полнолуние 2024 года: какой знак зодиака ждет грандиозный успех

16:29

"Не помогай врагу": СБУ запускает чат-бот "Спали ФСБешника"

16:24

"Об этом говорят все": Орбан похвастался, что "открыл двери" к переговорам Украины и РФ

16:17

Украину накроет оттепель: в каких областях ждать резкого потепления

16:10

Окружение ВСУ возле Курахово: военные сообщили, какая на самом деле там ситуация

15:53

"С женщинами пикантный тип общения": Женя Галич рассказал, изменял ли жене

15:38

Трамп может влупить по ядерным объектам одной из стран: о ком идет речь - WSJ

15:12

Москва может во второй раз атаковать Украину с помощью "Орешника": FT раскрыло сроки

15:10

Петр Порошенко вошел в лидеры антирейтинга депутатов-прогульщиков, - движение "ЧЕСНО"

Реклама
15:02

Запах перегара исчезнет за минуту: хитрый фокус стопроцентно поможет каждому

14:57

РФ готовит новые массированные удары: какое количество атак может ждать украинцев

14:49

Теплый лайфхак для зимних холодов: зачем хозяйки замораживают носки

14:32

Армия РФ с боями прорывается на острова: Попович оценил угрозу для Херсонщины

14:12

Аргумент для достижения соглашения: стало известно, как Трамп может положить конец войне

14:05

Звезда сериала "Крепостная" стала мамой во второй раз - фото из роддома

13:57

Водители удивятся: что означает дорожный знак авто со сломанным шлагбаумом

13:50

В Европе "поняли, откуда ветер дует": в странах НАТО увеличивают расходы на оборону – эксперт

13:34

Кабмин неожиданно делегировал закупку снарядов пограничникам: подробности актуально

13:27

Предварительные переговоры с Украиной и РФ: в США хотят приостановить войну - Гетьман

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять