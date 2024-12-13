Трамп хочет заключить перемирие между РФ и Украиной в первый день президентства - NBC

Команда Трампа ведет переговоры с Белым домом и украинскими чиновниками относительно возможных путей прекращения войны в Украине.

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Трамп серьезно настроен добиться перемирия в первый день своего президентства / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

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Трамп настроен на достижение перемирия в первый день своего президентства

Команда Трампа ведет переговоры с Белым домом и украинскими чиновниками

Неизвестно, удастся ли Трампу убедить Путина прекратить боевые действия

Дональд Трамп серьезно настроен добиться прекращения огня в первый день президентства. Команда избранного президента США ведет переговоры с представителями Белого дома и украинскими чиновниками относительно возможных путей завершения войны с Россией. Об этом пишет NBC News.

Несмотря на решительные обещания Трампа как можно быстрее закончить войну, остается неясным, сможет ли он убедить Владимира Путина прекратить боевые действия. Также не известно, были ли контакты команды Трампа с российским правительством по этому вопросу.

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Советник действующего президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько разговоров со своим преемником Майком Уолтцем. Во время этих бесед обсуждались текущие вопросы, но стратегия завершения войны и вопросы перемирия пока не поднимались.

Источники отмечают, что такие переговоры позволят команде Трампа быть готовыми к действиям администрации Байдена по Украине до инаугурации нового президента США в январе.

"Трамп очень серьезно настроен на то, чтобы добиться прекращения огня в первый же день", - утверждает один из источников издания.

Хотя команда Трампа пока не представила конкретного мирного плана, последние встречи между Трампом, Зеленским и их советниками были конструктивными.

"Атмосфера взаимодействия между украинцами и командой Трампа, включая Зеленского и самого Трампа, до сих пор была положительной", - отметил еще один источник издания.

Как отмечает NBC, в Украине и в западных кругах опасались, что Трамп может рассматривать Киев как основное препятствие на пути к миру. Однако теперь его заявления указывают на то, что "он считает проблемой Путина, а не Украину".

Завершение войны в Украине при Трампе - новости по теме

Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что одним из главных приоритетов его администрации после возвращения в Белый дом будет завершение войны между Россией и Украиной.

Как сообщал Главред, недавно он признал, что достижение мира между Россией и Украиной оказалось гораздо сложнее, чем он ожидал. Кроме того, Трамп выступает против использования Украиной американских дальнобойных ракет для атак на Россию, поскольку считает, что это лишь обостряет "конфликт".

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина продолжает поддерживать контакты с командой Трампа, но конкретные шаги и инициативы будут обсуждаться уже после его инаугурации.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что пока не существует конкретного мирного плана от команды Трампа для завершения войны с Россией. Украина не получала никаких документов по этому вопросу, хотя обсуждаются различные мнения и позиции.

В то же время спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп является единственным человеком, способным остановить войну в Украине. Он верит, что это можно сделать за следующие несколько месяцев.

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Что известно о NBC News? NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года. К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

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