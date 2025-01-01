Россияне перебрасывают резервы: Сырский назвал грандиозные потери РФ на Курщине

Главнокомандующий ВСУ отметил, что в результате успешной операции на Курщине удалось взять в плен более 700 российских военных для дальнейшего обмена.

https://glavred.info/ukraine/rossiyane-perebrasyvayut-rezervy-syrskiy-nazval-grandioznye-poteri-rf-na-kurshchine-10626887.html Ссылка скопирована

Сырский назвал грандиозные потери РФ на Курщине / Коллаж Главред, фото: Сырский/Telegram, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко

О чем сказал Сырский:

За время операции ВСУ на Курщине было уничтожено 38 тысяч российских военных и более 1 тысячи единиц техники

В результате операции на Курщине в плен попали более 700 российских военных

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинских военных, которые ведут боевые действия на территории Курской области, и наградил их. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Сырский отметил, что благодаря героизму украинских воинов противник вынужден удерживать значительную группировку своих сил на этой территории, перебрасывая резервы с других направлений.

видео дня

"Благодаря вашей (украинских военных - ред.) стойкости и мужеству потери врага на Курщине составили более 38 тысяч личного состава и более тысячи единиц техники", - отметил он.

Кроме того, он сообщил, что 30 декабря из плена вернулись еще 189 украинцев. Это стало возможным благодаря успешной операции на Курщине, в результате которой обменный фонд Украины пополнился более чем на 700 российских пленных.

"Спасибо за отвагу, героизм и военный подвиг! Будем и дальше уничтожать оккупантов. И без разницы, какие у них паспорта: российские или северокорейские. Борьба продолжается. Слава Украине!", - резюмировал Сырский.

Бои в Курской области - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, ВСУ взяли под контроль столько территории в Курской области РФ, сколько могли удерживать на первом этапе операции. Об этом сообщил военный эксперт Владислав Селезнев.

Украинские силы недавно нанесли удар по оперативному штабу в городе Льгов Курской области, который является ключевым транспортным узлом для автомобильных и железнодорожных путей, обеспечивающих снабжение и поддержку российских войск во время контрнаступления. Как отмечает аналитик Forbes Дэвид Акс, эти удары объясняют, почему российская группировка численностью 50 тысяч солдат, подкрепленная военными из Северной Кореи, не смогла вытеснить 20 тысяч украинских военных из региона, несмотря на интенсивные атаки.

По словам полковника Евгения Сасько, бывшего заместителя командующего Сил специальных операций ВСУ, российская армия несет значительные потери в технике и живой силе в Курской области. Эти потери настолько велики, что даже украинские военные, имеющие значительный боевой опыт, поражены их масштабом.

Другие новости:

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред