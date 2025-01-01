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Важная замена в ЕС: Польша переняла председательство у Венгрии, чего ждет Украина

Анна Косик
1 января 2025, 17:32
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Польша может положительно повлиять на вопрос военной поддержки Украины в ЕС.
Сибига, флаги Польши и ЕС
Решительность Польши во время председательства в ЕС может усилить Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщил Сибига:

  • Украина рассчитывает на принципиальную позицию Польши
  • Глава МИД хочет усилить сотрудничество с польским коллегой
  • Украине необходима динамика по движению к вступлению в ЕС

В среду, 1 января, председательство Венгрии во главе с Виктором Орбаном в Европейском Союзе закончилось, теперь пришло время Польши. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал об ожиданиях Украины.

В соцсети X он написал, что лидерство Польши, как партнера Украины в первом полугодии 2025 года в ЕС, должно быть решительным и с принципиальной позицией по ряду вопросов.

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В частности Сибига надеется, что за этот период времени Украине удастся укрепить сотрудничество с главой МИД Польши Радославом Сикорским для продвижения повестки дня ЕС - Украина.

"Мы ожидаем новых инициатив по усилению военной поддержки Украины и санкционного давления на агрессора. Мы стремимся к динамичному процессу вступления Украины в ЕС, включая открытие кластера 1 и других кластеров в процессе скрининга", - подчеркнул он.

Вступление стран в ЕС инфографика
Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Поддержка Польши Украины - что известно

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявлял, что во время председательства его страны в ЕС одним из главных приоритетов Варшавы станет поддержка евроинтеграции Украины и политика "открытых дверей" для новых стран-членов.

Ранее также, как писал Главред, Польша передала Украине два вертолета Ми-8 и один Bell 412HP. Вертолеты будут использовать для обучения будущих украинских пилотов.

Накануне стало известно и то, что Польша поддерживает Украину не только в евроинтеграции или путем предоставления военной помощи, но и дипломатически. Так министр иностранных дел страны Радослав Сикорский заявил, что Россию нужно принуждать к мирным переговорам, а не Украину.

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Кто такой Андрей Сибига?

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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война в Украине Венгрия Польша Европейский союз Андрей Сибига
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