Важная замена в ЕС: Польша переняла председательство у Венгрии, чего ждет Украина

Что сообщил Сибига:
- Украина рассчитывает на принципиальную позицию Польши
- Глава МИД хочет усилить сотрудничество с польским коллегой
- Украине необходима динамика по движению к вступлению в ЕС
В среду, 1 января, председательство Венгрии во главе с Виктором Орбаном в Европейском Союзе закончилось, теперь пришло время Польши. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал об ожиданиях Украины.
В соцсети X он написал, что лидерство Польши, как партнера Украины в первом полугодии 2025 года в ЕС, должно быть решительным и с принципиальной позицией по ряду вопросов.
В частности Сибига надеется, что за этот период времени Украине удастся укрепить сотрудничество с главой МИД Польши Радославом Сикорским для продвижения повестки дня ЕС - Украина.
"Мы ожидаем новых инициатив по усилению военной поддержки Украины и санкционного давления на агрессора. Мы стремимся к динамичному процессу вступления Украины в ЕС, включая открытие кластера 1 и других кластеров в процессе скрининга", - подчеркнул он.
Поддержка Польши Украины - что известно
Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявлял, что во время председательства его страны в ЕС одним из главных приоритетов Варшавы станет поддержка евроинтеграции Украины и политика "открытых дверей" для новых стран-членов.
Ранее также, как писал Главред, Польша передала Украине два вертолета Ми-8 и один Bell 412HP. Вертолеты будут использовать для обучения будущих украинских пилотов.
Накануне стало известно и то, что Польша поддерживает Украину не только в евроинтеграции или путем предоставления военной помощи, но и дипломатически. Так министр иностранных дел страны Радослав Сикорский заявил, что Россию нужно принуждать к мирным переговорам, а не Украину.
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Кто такой Андрей Сибига?
Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.
С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.
В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.
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