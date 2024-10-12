Двери в Европу: Дуда заинтриговал заявлением об Украине на фоне председательства в ЕС

Одним из приоритетов Польского председательства в ЕС в первом полугодии 2025 года будет политика "открытых дверей" для новых стран, заявил Анджей Дуда.

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Дуда назвал приоритет Польши во время председательства в ЕС / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

С 1 января 2025 года Польша начнет свое председательство в Европейском Союзе. Одним из главных приоритетов Варшавы станет поддержка евроинтеграции Украины и политика "открытых дверей" для новых стран-членов. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время выступления перед журналистами.

"Неоднократно поднимались вопросы, как действовать, чтобы Украина не только пережила ужасную агрессию России, с которой она сейчас сталкивается, а и как действовать, чтобы Украина как можно быстрее была принята в ЕС", - подчеркнул он.

Дуда рассказал, что уже представил приоритеты председательства Польши в ЕС в первой половине следующего года другим лидерам. По его словам, один из приоритетов Варшавы - это укрепление трансатлантических связей между Европейским Союзом и США.

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"Мы также говорили о вопросах евроинтеграции новых государств, то есть об "открытых дверях" в Европу, которые, по нашему мнению, необходимо сохранить. И мы отметили, что страны, которые, как мы предполагаем, будут первыми приняты в ЕС, это Украина, а также Молдова, страны Западных Балкан", - подчеркнул президент Польши.

Дуда также выразил надежду, что Грузия приблизится к ЕС после следующих выборов. Другие приоритеты - восстановление Украины после войны и энергетическая безопасность в Европе.

"Мы также говорили о следующем приоритете, которым является вопрос восстановления Украины после военных разрушений, и, наконец, последний из этих важнейших вопросов, а именно - энергетическая безопасность в Евросоюзе", - добавил глава Польши.

Кто такой Анджей Дуда Анджей Себастьян Дуда (род. 16 мая 1972, Краков, Польская Народная Республика) - польский юрист, политик и государственный деятель, 10-й президент Польши. Кандидат в президенты от партии "Право и справедливость" в президентских выборах 2015 года. Во время первого тура набрал 5,179,092 голосов (34,76 %). Во втором туре голосований, официально получил 51,55 % голосов, победив действующего президента Бронислава Коморовского, который получил 48.45 % голосов. 4 мая 2015 года избран президентом Польши и вступил в эту должность 6 августа 2015 года, пишет Википедия.

Вступление Украины в ЕС - что известно

Напомним, в 2022 году президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. 14 декабря 2023 года лидеры стран ЕС приняли политическое решение о старте переговоров с Киевом по евроинтеграции.

Согласно информации из документов ЕС, для начала переговоров Украине нужно реализовать ряд реформ и адаптировать свое законодательство к европейским стандартам.

По данным журналистов The Times, вступление Украины в ЕС может стоить примерно 186 млрд евро, а интеграция может произойти не раньше 2030 года. Существует вероятность, что процесс займет еще больше времени.

Как сообщал Главред, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать членом Европейского Союза быстрее, чем ожидается. Он подчеркнул, что настойчивость поможет получить членство в блоке в более короткие сроки.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

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