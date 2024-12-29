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Операция в Курской области: известно, почему ВСУ не взяли под контроль Курскую АЭС

Мария Николишин
29 декабря 2024, 22:45
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Ключевая миссия - это часть оборонной и стратегической операции украинских Сил обороны на 2024 год.
Операция в Курской области: известно, почему ВСУ не взяли под контроль Курскую АЭС
Курская АЭС / коллаж: Главред, фото: Википедия, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Главное из заявления эксперта:

  • ВСУ взяли под контроль такое количество территории РФ, которое могли удержать
  • Операция в Курской области дала желаемый результат
  • РФ потеряла огромное количество ресурсов на Курщине

ВСУ взяли под контроль ровно столько квадратных километров территории РФ в Курской области, сколько были способны удержать, как минимум, на первом этапе. Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире FREEДОМ.

"Кто-то может упрекнуть украинские Вооруженные силы, мол, почему не пошли в сторону города Курчатова? Почему не взяли под контроль Курскую АЭС, чтобы потом, в рамках равноценного обмена поменять контроль над Курской атомной электростанцией на контроль над Запорожской атомной электростанцией? Я думаю, что все это иллюзия. Расстояние, которое отделяло передовые подразделения украинской армии до города Курчатова, все-таки было весьма большим, а уровень потерь мог стать запредельным для украинских Сил обороны в рамках такого масштабного продвижения", - подчеркнул он.

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По его словам, в целом украинские силы находились не так далеко и от Курска.

"Но опять же, мы исходим из абсолютно рациональных подходов, оценивая Курскую операцию, для чего она вообще проводилась. Ключевая миссия - это часть оборонной и стратегической операции украинских Сил обороны на 2024 год. В целом она дала желаемый результат", - считает эксперт.

Селезнев также добавил, что де-факто Российская Федерация потеряла огромное количество ресурсов, пытаясь блокировать сначала расширение, а затем уменьшая размер плацдарма, удерживаемого украинскими Силами обороны.

"Да, безусловно, сейчас площадь тех территорий Курской области, которые находятся под контролем украинской армии, значительно меньше. Но ключевую миссию все-таки Курская операция сыграла", - подчеркнул он.

Операция в Курской области: известно, почему ВСУ не взяли под контроль Курскую АЭС
Курская АЭС / Инфографика: Главред

Бои в Курской области - что известно

Напомним, как сообщал Главред, россияне стянули на Курщину более 50 тысяч военных, в том числе и из Северной Кореи, что позволило РФ вытеснить ВСУ с 40% из 984 кв. километров занятой ранее украинцами территории Курской области.

В то же время, украинские защитники отличились удачными действиями на территории Курской области, отбросив подразделения армии РФ. В частности, Силам обороны удалось отбросить врага в Кругленьком на Курщине.

Кроме того, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сирский заявил, что проведение Курской операции позволило значительно уменьшить наступательную способность российских войск и снизить интенсивность атак, "за исключением Покровска и Курахово".

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Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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война России и Украины Бои в Курской области Операция в Курской области Курская АЭС
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