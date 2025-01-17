Оккупанты попали в ловушку украинских десантников на Кураховском направлении

Штурмовая группа украинских десантников заставила врага сдаваться в плен.

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Оккупантам не оставили выбора и они сдались украинским военным / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Что сообщили в ДШВ:

Украинские воины взяли штурмом вражескую позицию

Оккупанты попали в ловушку украинских защитников

Россияне решили сдаться в плен

Бойцы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады совершили удачный штурм позиции армии страны-агрессора России на Кураховском направлении, в результате чего пополнили обменный фонд Украины.

Как рассказали в ДШВ, украинские военные атаковали врага дронами, что заставило оккупантов засесть в блиндаже, куда выдвинулась штурмовая группа. Главной задачей десантников было незаметно для противника пробрались к "норе" РФ.

видео дня

"Вражеский блиндаж, как и планировалось, стал их же ловушкой. Заблокированные оккупанты не имели выбора: либо погибнуть от огня десантников, либо сложить оружие. После коротких колебаний выбрали второе", - говорится в сообщении.

В результате украинские штурмовики вывели раненых российских военных в тыл и оказали им медицинскую помощь. Всего в плен сдались семь оккупантов.

Ситуация на Кураховском направлении - последние новости

Напомним, военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны, Алексей Гетьман сообщил, что украинские защитники уже находятся в полуокружении. Поэтому, если врага не удастся задержать врага у ТЭЦ, то придется отходить из Курахово.

Курахово / Инфографика: Главред

Ранее также стало известно, что в случае прорыва российских войск в районе Дачного ситуация для ВСУ может осложниться. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что, если оккупанты захватят этот населенный пункт, украинские защитники могут быть вынуждены отступить с южного фланга вдоль трассы М15 и оставить большую часть Кураховского выступа.

Накануне, как писал Главред, сообщалось, что украинские защитники в Курахово находятся в крайне сложной ситуации, и отход ВСУ из города выглядит вполне обоснованным и неизбежным.

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Что такое Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины? Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

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