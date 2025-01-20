Процесс может затянуться на годы: в ВСУ оценили возможные переговоры с РФ

Надеяться на то, что российская армия начнет ослаблять давление или даже остановится - не стоит, говорят в ВСУ.

https://glavred.info/ukraine/process-mozhet-zatyanutsya-na-gody-v-vsu-ocenili-vozmozhnye-peregovory-s-rf-10632233.html Ссылка скопирована

В ВСУ оценили возможные переговоры с РФ / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

Кратко:

Москва не достигла никаких стратегических целей

Вопрос переговоров сейчас активно обсуждается

Перел мирными переговорами РФ может усилить свое наступление на фронте. Такое мнение высказал военный эксперт и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "24 Канала".

"Пример Дебальцево в свое время это показал. Вспомним и чеченские войны. Всегда, когда проводились переговоры, военно-политическое руководство России пыталось на линии фронта максимально создать сложную ситуацию для противника. Чтобы на переговорном процессе демонстрировать свою решимость, агрессию и желание показать, что они способны контролировать. И что они не просят, не дискутируют, а требуют принятия всех решений, которые они представляют", - отметил он. видео дня

Он добавил, что сейчас надеяться на то, что российская армия начнет ослаблять давление или даже остановится - не стоит. В то же время, по словам Тимочко, пока Москва не достигла никаких стратегических целей, которые она ставила на 2023 и 2024 годы. А все продвижения врага на фронте - это лишь тактические успехи оккупантов.

Он также высказался о том, сколько времени могут занять переговоры между Москвой и Киевом.

"Вопрос переговоров сейчас активно обсуждается. Но ни одних мест определенных для переговорного процесса, ни одна из сторон на дипломатическом уровне протокольно не зарегистрировала своих предложений. Нет состава комиссий, очерченного видения в соответствии с предложениями наших союзников. Поэтому это будет очень серьезный, затяжной процесс. Он может затянуться как на месяцы, так и на годы", - сказал Тимочко.

Мирный план Трампа - последние новости

Как сообщал Главред, во во время митинга в Вашингтоне накануне инаугурации избранный президент США Дональд Трамп пообещал прекратить войну России против Украины и поручил после инаугурации организовать звонок хозяину Кремля Владимиру Путину. Цель звонка - обсудить личную встречу с Путиным в ближайшие месяцы, чтобы попытаться прекратить войну в Украине.

По данным СМИ, мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта: один будет касаться членства Украины в НАТО, второй - заморозку боевых действий.

Будущий советник по национальной безопасности новоизбранного президента США Майк Уолтц заявил, что на пути к прекращению войны в Украине есть три ключевых вопроса. Первый - кто должен быть за столом переговоров, второй - как привести их за стол переговоров, третий - какими должны быть рамки сделки.

Другие новости:

Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред