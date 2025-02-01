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Планировала подрыв здания СБУ в центре Киева: правоохранители пресекли попытку теракта

Алёна Воронина
1 февраля 2025, 13:59
392
Агент российских спецслужб планировала подрыв здания СБУ в центре украинской столицы. В результате этого могли пострадать много людей.
СБУ разоблачила попытку теракта в Киеве
СБУ разоблачила попытку теракта в центре Киева/ коллаж: Главред, фото: СБУ

Кратко:

  • Контрразведка и СБУ пресекли попытку теракта в Киеве
  • Завербованная спецслужбами РФ жительница Львова планировала подрыв здания СБУ в центре Киева

Контрразведка и следователи Службы безопасности Украины предотвратили масштабный теракт на одной из центральных многолюдных улиц Киева.

Правоохранители разоблачили и задержали жительницу Львова, которая была завербована российскими спецслужбами и по указанию российских кураторов готовила подрыв взрывчатки возле здания одного из структурных подразделений СБУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Эта локация пока не используется сотрудниками спецслужбы, которые на период полномасштабного вторжения передислоцированы на запасные пункты работы. Впрочем, потенциальный теракт мог привести к большим жертвам среди гражданских прохожих в центральной части города", - отметили в пресс-службе.

В СБУ рассказали, что российские спецслужбы дистанционно завербовали 22-летнюю наркозависимую из Львова, которая искала "быстрые" деньги в Телеграмм-каналах. Девушка по указанию кураторов из РФ приехала в Киев, где оккупанты уже дистанционно арендовали для нее квартиру в центре города.

После заселения во временное жилье девушка забрала через курьерскую доставку миникамеру видеонаблюдения и установила ее на балконе, чтобы российские спецслужбы могли следить за центральной улицей Киева в онлайн-режиме и затем зафиксировать последствия теракта.

Сотрудники Службы безопасности Украины действовали на опережение и задержали агента РФ, когда она забрала из тайника сумку со взрывчаткой и направлялась в арендованную квартиру.

"На месте происшествия у задержанной обнаружена сумка, в которой находилось самодельное взрывное устройство мощностью 7 кг в тротиловом эквиваленте. Такого заряда достаточно, чтобы серьезно повредить здание и нанести смертельное поражение людям, которые находятся вокруг эпицентра взрыва", - говорится в сообщении.

Во время обыска у девушки также был изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российской спецслужбой.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (приготовление к совершению террористического акта, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

"Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Продолжаются неотложные комплексные мероприятия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к планированию и подготовке теракта", - отметили в СБУ.

  • СБУ разоблачила попытку теракта в центре Киева
    СБУ разоблачила попытку теракта в центре Киева СБУ
  • СБУ разоблачила попытку теракта в центре Киева
    СБУ разоблачила попытку теракта в центре Киева СБУ
  • СБУ разоблачила попытку теракта в центре Киева
    СБУ разоблачила попытку теракта в центре Киева СБУ
  • СБУ разоблачила попытку теракта в центре Киева
    СБУ разоблачила попытку теракта в центре Киева СБУ
  • СБУ разоблачила попытку теракта в центре Киева
    СБУ разоблачила попытку теракта в центре Киева СБУ
  • СБУ разоблачила попытку теракта в центре Киева
    СБУ разоблачила попытку теракта в центре Киева СБУ
  • СБУ разоблачила попытку теракта в центре Киева
    СБУ разоблачила попытку теракта в центре Киева СБУ

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Что за ведомство СБУ?

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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