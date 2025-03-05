'В США начнется бунт, есть угроза отставки': назван главный вызов для Трампа

В США уже проходят массовые демонстрации и митинги, которые могут перерасти в социальный бунт и стать главным вызовом для Трампа, отметил аналитик.

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Назван главный вызов для Трампа / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

О чем сказал Клочок:

Мирный план Британии и Франции является чисто политическим заявлением

План окончания войны в Украине уже существует

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о разработке мирного плана с участием Украины. Однако это скорее политический шаг, направленный на демонстрацию альтернативы "мирному плану" Дональда Трампа. Кроме этого, самому Трампу стоит готовиться к возможным социальным беспорядкам в США. Об этом в интервью Главреду заявил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" и глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его словам, после того как Макрон дал интервью Le Figaro, Стармер заверил, что никакого перемирия не планируется, а речь идет лишь о наработке мирного плана, который будут согласовывать с Владимиром Зеленским.

"Но, по моему убеждению, это чисто политическое заявление - мол, есть какие-то альтернативы. На самом деле это будет тот самый план, который уже предварительно согласован с россиянами. Зеленский сам говорит, что на переговорах должны быть европейцы, поскольку для него очень важна поддержка Европы. Возможно, даже и его персональная поддержка со стороны европейских лидеров, ведь его политическое будущее пока неопределенно. Он, конечно, хочет заручиться поддержкой. Если это будет своеобразный аванс европейцам, то они могут получить шанс вернуться в игру, потому что сейчас оказались в неприглядной ситуации, и им фактически сказали: "Идите в садик". Москва же до сих пор их не воспринимает", - указывает эксперт.

Клочок отмечает, что если Трамп заявит Кремлю о необходимости участия европейцев в процессе, то они определенно будут задействованы. Поэтому нынешние заявления носят исключительно политический характер. План уже существует, его содержание понятно как Украине, так и Европе. В то же время европейские лидеры делают вид, что работают над новым документом, хотя на самом деле его никто не видел. Это дает возможность добавлять в него любые положения.

"Вероятно, делегации приедут один-два раза в Киев, сделают "картинку", что переговорили, а потом скажут: "Окей, вот до чего мы договорились, и двигаемся дальше". Политика цинична, даже в условиях войны, и другого ожидать не стоит", - сказал он.

Аналитик отмечает, что для Трампа сейчас ключевым является запуск межгосударственного бизнеса, который охватывает триллионные суммы. Речь идет о военных контрактах, энергетическом секторе, различных видах ресурсов и рабочей силе. Его амбициозный замысел - превратить Америку в "золотую" державу.

"Я даже не исключаю вариант, если Трамп продержится несколько лет и его не отправят в отставку (хотя сделать это будет сложно), он попытается ввести новые экономические правила для мира. В то же время в США уже начались массовые акции протеста, и это для него вызов. Ему нужно унять этот социальный бунт. Принятые решения нестандартные, они бьют по экономике, по ценам и так далее", - подчеркивает эксперт.

Смотрите видео интервью Валерия Клочко Главреду об угрозах Трампа Украине и Европе:

Валерий Клочок отмечает, что успех Трампа будет зависеть от того, сможет ли его администрация пройти этот этап и ввести новые экономические правила. Однако ситуация осложняется тем, что США уже столкнулись с экономическим кризисом. Только его заявление о пошлинах для Европы привело к потере около полутриллиона долларов на инвестиционном рынке США, что делает реализацию его планов еще более сложной.

"Но я считаю, что именно этот мирный план для него очень важен, и он будет его продвигать. Поэтому европейцы не будут писать никакого нового плана", - резюмировал он.

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Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп может пересмотреть свое решение о прекращении военной помощи Украине, если Киев и Вашингтон достигнут прогресса в переговорах и смогут укрепить взаимное доверие. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Майк Волц, передает Reuters. По его словам, США ведут обсуждение с Украиной относительно даты, места и состава делегаций для потенциальных переговоров.

При этом риторика Кремля о готовности к миру будет иметь смысл только тогда, когда Россия прекратит ежедневные обстрелы Украины ракетами и дронами. Пока же Владимир Путин демонстрирует полное игнорирование мирного процесса. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале, комментируя заявление Трампа, сделанное во время выступления президента США в Конгрессе.

В то же время Трамп не снял запрет на поставку оружия или значительной финансовой помощи Украине. Его выступление в Конгрессе было в основном сосредоточено на внутренних вопросах США. Как отмечает The New York Times, анализ речи американского президента показал, что международным темам, в частности ситуации вокруг Украины, было уделено минимальное внимание.

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Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 до 2022 года сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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