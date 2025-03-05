Уговаривали 5 дней: в NYT узнали, как Зеленский наладил отношения с Трампом

Зеленскому посоветовали изменить подход к Трампу.

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Зеленского 5 дней уговаривали наладить отношения с Трампом / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Стармер и Макрон в течение пяти дней советовали Зеленскому изменить подход к Трампу

Зеленский таки выразил благодарность США и заявил о готовности работать под руководством Трампа

Трамп положительно отреагировал на слова благодарности Зеленского

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в течение пяти дней советовали президенту Украины Владимиру Зеленскому наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом после ссоры в Белом доме. Об этом пишет The New York Times.

Вскоре после ссоры в Белом доме премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением вернуться в Вашингтон для того, чтобы наладить отношения с Дональдом Трампом. Однако идею отвергли обе стороны, которые, по словам британского чиновника, решили, что лучше дать эмоциям остыть.

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Близкий к Макрону французский чиновник рассказал изданию, что Стармер с Макроном в течение пяти дней советовали Зеленскому изменить свой подход к Трампу. Эти переговоры приобрели большую актуальность после того, как Белый дом объявил в понедельник о прекращении американской помощи Украине.

"После переговоров с обоими лидерами во вторник Зеленский сделал значительный шаг в изменении курса, который часто делают мировые лидеры, пытаясь завоевать расположение Трампа: он выразил восхищение и благодарность за помощь, которую Америка предоставила Украине для войны", - отметили в материале.

Также Зеленский разоблачил сомнения Трампа относительно готовности к миру. Он заявил, что Украина готова работать под "сильным" руководством Трампа для достижения мира.

"Я думаю, что Зеленский понял, что ему нужно изменить свою тактику в отношении Трампа в соответствии с мировоззрением Трампа. С точки зрения Макиавелли, если вы не лев в политике, как Трамп, вы должны быть лисой", - заявил председатель Комитета по вопросам иностранных дел в Верховной Раде Украины Александр Мережко.

Во время выступления перед Конгрессом Трамп выглядел довольным, вспоминая слова Зеленского о благодарности за поддержку. Он сказал, что получил письмо от Зеленского, в котором украинский лидер написал, что серьезно настроен на мирное урегулирование. В NYT заявили, что Зеленский "сделал все возможное, чтобы отметить похвалой Трампа".

"Ни для кого не секрет, что лесть - это путь к милости господина Трампа", - отметили в издании.

Однако, как подчеркнули журналисты, неясно, насколько эффективной будет эта стратегия, учитывая то, что Трамп не всегда отвечал взаимностью даже тем лидерам, с которыми начал отношения на позитивной ноте. Например, Трамп отвернулся от нескольких лидеров, с которыми изначально имел хорошие отношения, в частности премьер-министра Канады Джастин Трюдо.

Конфликт между Зеленским и Трампом - что известно

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон для подписания соглашения о добыче полезных ископаемых. Официальные лица с обеих сторон согласовали проект соглашения и рекомендовали его подписать.

Однако встреча между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом прошла в напряженной атмосфере, и по ее результатам Зеленский покинул Белый дом раньше, чем планировалось.

Однако 4 марта президент Украины объявил о стремлении Киева как можно быстрее начать переговоры для достижения стабильного мира. Он также подчеркнул готовность к конструктивному сотрудничеству с администрацией Дональда Трампа.

Как сообщал Главред, во время выступления в Конгрессе 4 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что получил "важное письмо" от Зеленского, в котором говорится о готовности Украины к переговорам. Трамп также подчеркнул необходимость вести переговоры с обеими сторонами для завершения конфликта.

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