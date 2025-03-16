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"Зеленский просто разозлился": Вэнс назвал причину ссоры в Белом доме

Руслана Заклинская
16 марта 2025, 00:40
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Вице-президент США отметил, что иногда Трамп поощряет его к высказыванию мнений во время публичных мероприятий.
'Зеленский просто разозлился': Вэнс назвал причину ссоры в Белом доме
Вэнс объяснил, почему началась ссора между Зеленским и Трампом / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы Вэнса:

  • Ссора в Белом доме произошла незапланированно
  • Зеленский разозлился из-за ответа Венса на вопрос журналиста
  • После этого ситуация быстро обострилась

Ссора между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая произошла 28 февраля в Овальном кабинете, была незапланированной. Об этом заявил Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

По его словам, ситуация обострилась после его попытки ответить на вопрос журналиста, который он счел несправедливым.

видео дня

"Иногда Трамп обращается ко мне во время пресс-конференций, поэтому нужно быть начеку. Я просто хотел ответить на вопрос. Но что-то в моем ответе вызвало бурную реакцию. Вы знаете, Зеленский просто разозлился из-за этого, и все разгорелось с этого момента", - пояснил Вэнс.

Вице-президент США добавил, что после этого разговор быстро перерос в острый спор и напряжение в Овальном кабинете значительно возросло.

"Но я также признаю, что иногда президент хочет, чтобы я что-то сказал. Конечно, если я считаю, что могу сказать что-то полезное, и я думаю, что это будет уважительно по отношению к президенту, я вмешаюсь и выскажу свои мысли", - сказал он.

Спор в Белом доме 28 февраля - подробности

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения по добыче полезных ископаемых. Документ был предварительно согласован, однако в итоге он так и не был подписан.

Встреча между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом прошла в напряженной атмосфере. Во время разговора между лидерами возник спор, после чего Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени.

Несмотря на это, уже 4 марта Зеленский заявил о готовности Украины к возобновлению переговорного процесса и подчеркнул стремление к конструктивному сотрудничеству с администрацией Трампа. Он подчеркнул, что Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку Вашингтона.

Как сообщал Главред, в тот же день во время выступления в Конгрессе Дональд Трамп подтвердил, что получил "важное письмо" от Зеленского, в котором президент Украины выразил готовность к переговорам.

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Кто такой Джей Ди Вэнс

Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 года в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года.

15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.
В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки 2028 года.

Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии.

Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс.

Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года.

В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

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