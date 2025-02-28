Трамп и Вэнс объявили, что они на стороне России - Болтон

Бывший советник Трампа раскритиковал президента США.

https://glavred.info/politics/tramp-i-vens-obyavili-chto-oni-na-storone-rossii-bolton-10643678.html Ссылка скопирована

Трамп и Вэнс объявили, что в войне они на стороне России, - Болтон / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Бывший советник Трампа раскритиковал президента США

Болтон считает, что президент США показал только свою позицию, а не всей Америки

Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс объявили, что они на стороне России в российско-украинской войне.

Так Болтон отреагировал на скандальную пресс-конференцию в Белом доме. Соответствующее сообщение экс-советник опубликовал на платформе Х.

видео дня

В то же время Болтон отметил, что такая позиция президента и вице-президента - их личная, а не большинства американцев.

"Трамп и Вэнс объявили, что они на стороне России в российско-украинской войне. Это катастрофическая ошибка для национальной безопасности Америки. И давайте проясним: теперь Трамп и Вэнс лично владеют этой политикой. Это не мнение большинства американцев, принадлежащих к любой политической партии или ни одной из них", - написал бывший советник.

Встреча Зеленского и Трампа - что произошло в Овальном кабинете

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась жестким скандалом. Внезапно между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, в которую влез и сам Трамп.

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина не пойдет на прекращение огня с РФ без предоставления гарантий безопасности. Глава государства напомнил о том, что ранее страна-агрессор РФ уже многократно нарушала перемирие.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление после того, как покинул Белый дом на фоне скандала с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете. Он опубликовал пост в соцсети Х.

Вам может быть интересно:

Кто такой Джон Болтон Джон Роберт Болтон – американский политик-республиканец и дипломат. Был заместителем госсекретаря США по контролю за вооружениями (2001-2005 г.), послом США в Организации Объединенных Наций (с 2005 по 2006 год), советником президента США по национальной безопасности (2018-2019 г.), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред