Зеленский поставил условие США по договору об ископаемых: СМИ узнали детали

Что узнали в The Economist:
- Зеленский не подпишет экономическое соглашение, если там не будет гарантий безопасности
- США отказались от громких требований по ископаемым
- Детали будущего соглашения Украины и США пока вызывают вопросы
Рамочное соглашение о добыче Соединенными Штатами редкоземельных металлов в Украине предусматривает и дополнительный экономический договор. Однако президент Владимир Зеленский не собирается подписывать второй документ, если там не будет гарантий безопасности для Киева.
Документ о полезных ископаемых вызывает вопросы
В статье The Economist речь идет о том, что первоначальный рамочный документ, который должны подписать Украина и США, не требует ратификации со стороны Верховной Рады. Однако второй документ, который Зеленский, по информации журналистов, не намерен подписывать, предусматривает одобрение парламентом.
Кроме того, многие моменты, прописанные в рамочном соглашении, пока вызывают вопросы.
К примеру, неясно, как именно Штаты будут контролировать фонд и как он будет управляться. В одном пункте указано, что под контролем американцев окажется "максимальная сумма", допустимая законами США. Но этот пункт, вероятно, противоречит другому пункту, согласно которому должна сохраняться пропорциональность инвестиций.
В проекте соглашения уже нет резонансных требований США
Также журналисты акцентировали внимание на том, что, по всей вероятности, сумма "отступных" будет значительно меньше, чем 500 миллиардов долларов, о которых ранее говорил Трамп. Ведь объемы финансовой помощи Украине от Штатов, по независимым оценкам, составляют более $120 млрд.
"В проекте текста изъяты все наиболее противоречивые американские требования, которые, по свидетельствам официальных лиц, часто воспринимались враждебно. В одном случае украинцам дали "час на подписание", в другом - всего шесть минут. Сейчас текст соглашения обязывает обе стороны создать совместный фонд для инвестиций в Украину. Ожидается, что украинцы будут вносить в фонд 50% доходов от будущих государственных проектов по добыче ресурсов, включая минералы, углеводороды, нефть, газ и инфраструктуру, такую как LNG-терминалы и порты", - указано в статье.
Однако соглашение не затронет текущие операции, среди которых крупные нефтегазовые проекты, которые приносят значительные суммы в украинский бюджет.
40% полезных ископаемых могут быть на захваченных РФ территориях
Между тем отмечается, что пока будущее соглашение Киева и Вашингтона – несколько размыто и больше теоретическое. Ведь неизвестно, где и какие полезные ископаемые есть в Украине.
"Серьезной оценки месторождений полезных ископаемых с применением современных методов разведки не проводилось. Значительная часть полезных ископаемых находится глубоко под землей или в концентрациях, которые являются слишком низкими для рентабельной добычи. Возможно, 40% металлических ресурсов находятся на оккупированной Россией территории", - написали журналисты.
Помимо этого, в проекте договора не прописаны детали относительно перерабатывающих и обогатительных мощностей, тогда как именно там будет определяться реальная стоимость.
"Существует много других пробелов. Тем не менее, договорившись о чем-то, Украина обеспечила Трампу результат, отошла от края пропасти и выиграла время. В мире, в котором она неожиданно оказалась, это очень много значит", - подчеркивается в статье.
Соглашение Украины и США по редкоземельным металлам – новости по теме:
Как сообщал Главред, премьер-министр Денис Шмыгаль 26 февраля заявил, что Украина и США наработали окончательный вариант соглашения по полезным ископаемым. По его словам, договор будет связан с гарантиями безопасности для украинского государства.
Белый дом ожидает визита президента Владимира Зеленского в США для подписания соглашения о редкоземельных металлах, сказал президент Штатов Дональд Трамп. По словам американского главы государства, лидеры обсудят и другие вопросы.
Владимир Зеленский подтвердил, что готовится встреча с Дональдом Трампом и подчеркнул: непрерывность американской помощи Украине является важной и для международного сообщества.
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Что такое The Economist?
The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.
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