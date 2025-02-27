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Зеленский поставил условие США по договору об ископаемых: СМИ узнали детали

Андрей Ганчук
27 февраля 2025, 10:41
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Владимир Зеленский выдвинул Вашингтону требования о гарантиях безопасности Украине, пишут журналисты.
Зеленский, Украина, США
Зеленский не планирует подписывать дополнительное экономическое соглашение с США - The Economist / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Что узнали в The Economist:

  • Зеленский не подпишет экономическое соглашение, если там не будет гарантий безопасности
  • США отказались от громких требований по ископаемым
  • Детали будущего соглашения Украины и США пока вызывают вопросы

Рамочное соглашение о добыче Соединенными Штатами редкоземельных металлов в Украине предусматривает и дополнительный экономический договор. Однако президент Владимир Зеленский не собирается подписывать второй документ, если там не будет гарантий безопасности для Киева.

Документ о полезных ископаемых вызывает вопросы

В статье The Economist речь идет о том, что первоначальный рамочный документ, который должны подписать Украина и США, не требует ратификации со стороны Верховной Рады. Однако второй документ, который Зеленский, по информации журналистов, не намерен подписывать, предусматривает одобрение парламентом.

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Кроме того, многие моменты, прописанные в рамочном соглашении, пока вызывают вопросы.

К примеру, неясно, как именно Штаты будут контролировать фонд и как он будет управляться. В одном пункте указано, что под контролем американцев окажется "максимальная сумма", допустимая законами США. Но этот пункт, вероятно, противоречит другому пункту, согласно которому должна сохраняться пропорциональность инвестиций.

Металлы, залежи, полезные ископаемые Инфографика
Кратко о редкоземельных металлах Украины / Инфографика: Главред

В проекте соглашения уже нет резонансных требований США

Также журналисты акцентировали внимание на том, что, по всей вероятности, сумма "отступных" будет значительно меньше, чем 500 миллиардов долларов, о которых ранее говорил Трамп. Ведь объемы финансовой помощи Украине от Штатов, по независимым оценкам, составляют более $120 млрд.

"В проекте текста изъяты все наиболее противоречивые американские требования, которые, по свидетельствам официальных лиц, часто воспринимались враждебно. В одном случае украинцам дали "час на подписание", в другом - всего шесть минут. Сейчас текст соглашения обязывает обе стороны создать совместный фонд для инвестиций в Украину. Ожидается, что украинцы будут вносить в фонд 50% доходов от будущих государственных проектов по добыче ресурсов, включая минералы, углеводороды, нефть, газ и инфраструктуру, такую как LNG-терминалы и порты", - указано в статье.

Однако соглашение не затронет текущие операции, среди которых крупные нефтегазовые проекты, которые приносят значительные суммы в украинский бюджет.

40% полезных ископаемых могут быть на захваченных РФ территориях

Между тем отмечается, что пока будущее соглашение Киева и Вашингтона – несколько размыто и больше теоретическое. Ведь неизвестно, где и какие полезные ископаемые есть в Украине.

"Серьезной оценки месторождений полезных ископаемых с применением современных методов разведки не проводилось. Значительная часть полезных ископаемых находится глубоко под землей или в концентрациях, которые являются слишком низкими для рентабельной добычи. Возможно, 40% металлических ресурсов находятся на оккупированной Россией территории", - написали журналисты.

Помимо этого, в проекте договора не прописаны детали относительно перерабатывающих и обогатительных мощностей, тогда как именно там будет определяться реальная стоимость.

"Существует много других пробелов. Тем не менее, договорившись о чем-то, Украина обеспечила Трампу результат, отошла от края пропасти и выиграла время. В мире, в котором она неожиданно оказалась, это очень много значит", - подчеркивается в статье.

Соглашение Украины и США по редкоземельным металлам – новости по теме:

Как сообщал Главред, премьер-министр Денис Шмыгаль 26 февраля заявил, что Украина и США наработали окончательный вариант соглашения по полезным ископаемым. По его словам, договор будет связан с гарантиями безопасности для украинского государства.

Белый дом ожидает визита президента Владимира Зеленского в США для подписания соглашения о редкоземельных металлах, сказал президент Штатов Дональд Трамп. По словам американского главы государства, лидеры обсудят и другие вопросы.

Владимир Зеленский подтвердил, что готовится встреча с Дональдом Трампом и подчеркнул: непрерывность американской помощи Украине является важной и для международного сообщества.

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Что такое The Economist?

The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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