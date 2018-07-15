Вятрович рассказал, когда в Украине окончательно закончат декоммунизацию

В Украине для полного окончания декоммунизации топонимии необходимо провести переименования двух областей, одного район и девяти различных населенных пунктов.

Соответствующую информацию в интервью порталу "УНН" озвучил глава "Института национальной памяти Украины" Владимир Вятрович. "Сейчас осталось переименовать две области, один Кировоградский район и 9 населенных пунктов. Тогда на все 100% можно сказать, что топонимическая декоммунизация завершена", − сказал он.

Напомним, ранее Вятрович объяснил, почему в Украине незаконны памятники маршалу Георгию Жукову, называл памятные мероприятия к 22 июня "опасным атавизмом совка", грозил ответственностью корпорации Adidas за спортивную одежду с символикой СССР, а также жестко "троллил" россиян из-за выкрика "Слава Украине!" хорватского футболиста Домагоя Виды.