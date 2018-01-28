Пачки сигарет. Вятрович пояснил, чем именно Цой и Высоцкий опасны для Украины

Руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович уверяет, что его слова о "щупальцах русского мира в виде Высоцкого и Цоя" были интерпретированы неправильно.

"Можно или нельзя их запрещать, если да то кого именно. Не предлагал запрещать ни Цоя, ни Высоцкого, ни другого, кроме тех, кто сейчас откровенно поддерживает российскую агрессию. Повторю: надо только не забывать, что их могут использовать", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Свое предыдущее высказывание он сравнил с надписью "Курение убивает", размещаемой обычно на пачках с табачными изделиями.

"Надпись на пачке сигарет "Курение убивает" - это не запрет курить, а предостережение о возможных последствиях. Оно касается не только этой пачки, даже не только этого бренда, а курения в целом", - написал Вятрович.

Напомним, изначальное заявление Вятровича вызвало весьма резкую оценку пользователей соцсетей.