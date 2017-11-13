Порвать с имперским прошлым. Вятрович назвал главный успех декоммунизации

В Украине процесс переименования топонимов пошел значительно дальше декоммунизации.

Об этом директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович рассказал на чате в "Главреде".

Он отметил, что для многих стран переименования, которые подпадают под действие закона о декоммунизации, стали своеобразным вдохновением и добавили уверенности в том, чтобы продолжить эту работу.

"Таким образом, кроме декоммунизации, мы стали свидетелями в определенной степени деколонизации или деимпериализации, когда были переименованы топонимы, которые не связаны с коммунистическим прошлым, а связанные с русским имперским прошлым", — пояснил историк.

Он уточнил, что в Киеве с карты города исчезли фамилии Кутузова, Суворова и подобных.

"Так произошло не только в столице, но и во многих городах. Я положительно воспринимаю этот процесс. Считаю, что это является одним из успехов декоммунизации, так как декоммунизация воспитала в украинцах какое-то чувство хозяина в своем доме, который чувствует в себе силы называть вещи так, как он считает нужным. Мы прекрасно понимаем, что все эти российские имперские названия тоже были навязаны извне. Сейчас украинцы чувствуют себя более уверенно и имеют полное право, пользуясь действующим в Украине законом уже не о декоммунизации, а о географических названиях, инициировать переименование любых топонимов, которые они считают нужным", — добавил Вятрович.

Напомним, ранее Вятрович рассказал о создании музея монументальной пропаганды.

Больше ответов директора Украинского института национальной памятичитайте здесь: "Володимир В'ятрович: Росіяни завжди ставились до українців зверхньо та вважали їх туземцями".