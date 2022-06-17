Четыре области Украины оккупанты могут усиленно атаковать авиацией – военный аналитик/ УНИАН

Возрастает риск более активного применения авиации оккупантами против Украины. Российские захватчики могут нанести очередные авиаудары по северо-западным областям.

Об этом сказал военный аналитик, полковник Сергей Грабский, пишет РБК Украина. Он отмечает, что российская авиация может подниматься в воздух с территории Беларуси.

По словам Грабского, в Беларуси вблизи границы с Украиной размещают системы противовоздушной обороны С-300. Такие системы могут применяться для того, чтобы "прикрыть" российскую авиацию, которая будет вылетать бомбить украинские территории.

"Они могут создать противовоздушную защиту для той авиации, которая потенциально будет наносить удары из Беларуси, заходя в пространство Украины", – говорит военный аналитик.

Он отмечает, что авиационные удары, скорее всего, могут наносить по украинской железной дороге в районе Ковель-Сарны-Коростень.

"То есть возрастает риск воздушных ударов по Волынской, Ровенской и Житомирской областях, возможно, и по Львовской области", – отметил Грабский.

Ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что российские оккупанты в последнее время значительно усилили использование авиации в войне против Украины. Они выполняют не менее 160 самолето-вылетов в сутки. Однако, по его словам, у россиян в боеспособном состоянии осталась лишь треть их авиации.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что Россия опасается сокрушительных ударов по своей авиации со стороны ВСУ, поэтому ее боевые самолеты уже более 2 месяцев не залетают в районы, которые контролирует Киев. Авиация врага отныне действует дистанционно.

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